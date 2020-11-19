DHA

Olay il merkezine bağlı Esenkent köyünde meydana geldi. Birdal ve Ensar Uğurlu ile Gül Ahmet Aydemir'e ait 700 koyun sabah erken saatte otlamaları için ziyaret tepesi olarak bilinen araziye götürüldü. Köye yakın olması ve gün içinde geri dönecek olmalarından dolayı bir kişinin otlattığı koyun sürüsü akşam saatlerinde dönüş yoluna çıktı.

Köye yaklaşıldığında arkadan yaklaşan iki kurt, koyunlara saldırmaya ve sürüyü dağıtmaya çalıştı. Kurtlar 35 adet koyunu öldürdükten sonra gözlerden uzaklaşırken hayvan sahipleri çevreye dağılan yaralı koyunları kurtarmaya çalıştı.

Yaralılardan bir kaçı kesilerek kurtarılırken, kurtarılamayanlar ise araziye bırakıldı. Sürü sahipleri bu defa kaybolan koyunlarını aramaya çıktı. Koyunlardan bazılarını çevre köylerin arazilerinde bulan sürü sahipleri arama çalışmalarını gece yarısına kadar sürdürdü. Ensar Uğurlu, kurtların sürüyü ikiye böldüğünü belirterek, "Yaralı yedi koyunu ölmeden kestik. 35 koyun telef oldu, kaybolan 25 koyunu arıyoruz. Bazı koyunlar kaçarak köylere sığınmış. Bizim bu bölgede kurt oluyor. Kurtlar zaman zaman 1-2 koyunu alıp götürüyordu. Ama bu sefer sürüye saldırıp büyük zarar verdi. Sürüde 700'e yakın koyun vardı ve geçimimizi bunlarla sağlıyorduk" diye konuştu.

KIRIKKALE VE İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak´ın kuzeyinde Pençe-Kaplan harekat bölgesinde bugün meydana gelen araç kazasında Personel Yarbay Rasim Sayın ile Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç, şehit oldu. Yarbay Sayın´ın şehadet haberi, Kırklareli´nin Babaeski ilçesinde yaşayan Ayşe-Yaşar Sayın çiftine yetkililer tarafından verildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, anne ve babaya taziye ziyaretinde bulunurken, şehit ailesinin evine büyük Türk bayrakları asıldı. Acılı haberi alan Ayşe -Yaşar Sayın, büyük üzüntü yaşarken, komşuları taziyeye geldi.

İZMİR'DE EŞİNE ECI HABER VERİLDİ

Şehit Yarbay Rasim Sayın'ın şehadet haberi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan eşi Sevda Sayın'a ulaştı. Sekiz Eylül Mahallesi'nde yaşayan ve öğretmen olduğu öğrenilen Sevda Sayın'a şehadet haberi, Kemalpaşa Kaymakamı Dr. Kemal Kızılkaya, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Pehlivan ve askeri heyet tarafından verildi. Şehadet haberinin ardından eşinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı.

Şehit Yarbay Rasim Sayın'ın naaşı memleketi Edirne'ye gönderileceği ve eşi Sevda Sayın'ın sabah Edirne'ye gideceği öğrenildi. Şehit Yarbay Rasim Sayın´ın yarın Edirne´nin Havsa ilçesi Yolageldi köyünde düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.