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        Haberler Gündem Güncel Kars-Göle kara yolu kapatıldı | Son dakika haberleri

        Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı

        Kars-Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 12:35 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:35
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        Kars-Göle kara yolu kapatıldı
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        Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kars-Göle kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm araçların geçişine kapatıldığını bildirdi.

        Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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