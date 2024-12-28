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        Haberler Gündem Kars-Digor kara yolu kapatıldı

        Kars-Digor kara yolu ulaşıma kapatıldı

        Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars-Digor kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 14:26 Güncelleme: 28.12.2024 - 15:13
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        Kars-Digor kara yolu kapatıldı
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        Kars'ta gece sabaha doğru başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        İHA'nın haberine göre, kar ve yoğun tipi nedeniyle Kars-Digor kara yolu geçici olarak ulaşıma kapatılırken, kara yolu ekipleri de kar küreme çalışması yapıyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Digor kavşağı Bölge Trafik önünde önlem alarak ağır tonajlı taşıtların geçişine izin vermiyor.

        Kentte kar yağışı ve tipi aralıklarla devam ediyor.

        AA'nın haberine göre, dün akşam kapatılan kara yolunda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Kar, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle tır trafiğine kapatılan Kars-Digor yolunda gerekli tuzlama ve temizlik çalışmaları tamamlanmış olup, yol ağır taşıt trafiğine açılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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        #kars-digor karayolu
        #kar yağışı
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