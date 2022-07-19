Karpuz tüketirken dikkat!

DHA

Diyetisyen Betül Yurdakul, yüzde 92´si sudan oluşan karpuzun içerdiği yüksek su oranı, vitamin ve mineraller ile kanserden cildi gençleştirmeye, saçları beslemesinden kilo vermeye yardımcı olmaya kadar çok sayıda fayda sağladığını ifade ederek, "Buna karşın glisemik indeksi yüksek bir meyve olduğundan dikkatli tüketilmesi gerekir. Ayrıca A, B1, B5, B6, C vitaminleri, potasyum açısından zengindir. 1 porsiyonu 2 dilim (280 gram) karpuz 80 kalori olup; 20 gram şeker, 270 mg potasyum, 17 gram A vitamini, 21 gram C vitamini, 4 gram demir, 1 gram lif içerir. Porsiyon kontrolünde tüketilmesi gerekir" dedi.

PEYNİRLE BİRLİKTE YENİLİRSE TOKLUĞU ARTIRIR

Yurdakul, karpuzun peynirle birlikte tüketildiği zaman daha uzun süre tok tutucu ve kan şekeri dengeleyici etkiye sahip olduğunu belirtti.

Karpuzun faydalarından bahseden Yurdakul, "Karpuz içerdiği A ve C vitaminleri sayesinde saçlarımız ve cildimiz için de faydalı bir besindir. Yüksek su oranı ve saçları nemlendiren A vitamini içeriği sayesinde cildi daha canlı ve güzel gösterir. C vitamini de cildi sağlıklı, esnek ve güçlü kılan bir protein olan kolajenkolajen yapımına yardımcı oluyor; cilt hücrelerini oluşturmasının yanında hücreleri onarır" şeklinde konuştu.

KALİTELİ UYKUYA KATKIDA BULUNUR

Karpuzun, yüksek magnezyum içeriği ile kaliteli uykuya yardımcı olduğunu dile getiren Yurdakul, uyku bozukluklarını ve uykusuzluk oluşumunu da azaltabileceğini söyledi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Kırmızı renginden de anlaşıldığı gibi tıpkı domates gibi karpuzun da antioksidanlardan zengin bir meyve olduğunu vurgulayan Yurdakul, "İçerdiği likopenlikopen isimli antioksidan kanser hücrelerini bloke eder ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Yine içerdiği yüksek C vitamini sayesinde vücutta kanser oluşumunu sağlayan serbest radikallerin oluşumunu engeller. Yapılan bilimsel çalışmalar, karpuzun özellikle prostat kanserine karşı koruyuculuğunu belirtmektedir" açıklamasında bulundu.

LİF İÇERİĞİ SAYESİNDE KABIZLIĞI ÖNLER

Karpuzun su oranı çok yüksek bir meyve olduğundan diüretikdiüretik özelliğinin de bulunduğuna dikkat çeken Yurdakul, "Bu nedenle ödem problemi yaşayanlar için yaz aylarında önemli bir besindir. Suyun yanı sıra lif içeriği sayesinde de kabızlığı önlemeye yardımcı olan karpuz, sağlıklı bir sindirim sistemine destektir. Vücudunuzun su dengesini korurken lif içeriğinin yüksek olması tok hissetmenize de yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

TANSİYONU DÜZENLEMEYE YARDIMCI OLUR

Karpuzda bulunan potasyum ve magnezyum miktarının, kan basıncını yani tansiyonu düşürdüğünü ifade eden Yurdakul, şu bilgileri paylaştı: "KardiyovaskülerKardiyovasküler sistem üzerindeki stresi azaltır. Karpuzda bulunan karotenoidlerkarotenoidler arter duvarlarının ve damarlarının sertleşmesini de önleyerek kan basıncı, kan pıhtıları, felç, kalp krizi ve damar tıkanıklığı risklerini azaltmaya yardımcı olur. Karpuz içeriğinde vücuttaki nitrik oksit seviyelerini artırabilen bir amino asit olan sitrülinsitrülin bulunur. Nitrik oksit, kan damarlarınızın genişlemesine yardımcı olur ve bu da kan basıncını düşürür. Bu sayede kalp sağlığını korumaya yardımcıdır. Özellikle likopenlikopen ve beta karotenkaroten adlı karotenoidlerkarotenoidler ile önemli bir aminoasit türü olan sitrülininsitrülinin açısından değerli bir kaynak olduğundan sağlık açısından pek çok faydayı da beraberinde getirir."

BÖBREK HASTALARI VE DİYABETLİLER DİKKATLİ TÜKETMELİ

Böbrek hastalarının karpuzu dikkatli tüketmesi gerektiğine değinen Yurdakul, "Yüksek potasyum içeriğinden dolayı böbrek hastaları bu yaz meyvesini tüketmeden önce mutlaka doktora başvurmalı. İnsülin direnci, hipoglisemi, diyabet hastalığı olan kişiler de karpuz tüketirken porsiyon kontrolünde dikkatli olmalı ve günde 2 dilimi (280 gram) aşmamalıdır" dedi.

SPORCULAR İÇİN DEĞERLİ BİR BESİN

Yurdakul, spordan hemen sonra karpuz ve karpuz suyu tüketilmesinin kas ağrısını azaltmaya yardımcı olduğunu kasları güçlendirdiğini egzersiz sonrası toparlanma sürecini hızlandırdığının altını çizdi. Yurdakul, hızlı kas toparlanması için spordan sonra 1 bardak karpuz suyu içilebileceği vurguladı.

KARPUZ SORBE TARİFİ

Yurdakul, sıcak havalarda tüketilebilecek karpuz sorbe tarifini şu şekilde paylaştı:

Malzemeler:

500 g karpuz

1 limon suyu

1 yemek kaşığı bal

TARİFİ

Karpuzlar doğranıp 1-2 saat kadar buzlukta bekletilir. Buzluktan çıkarılan karpuz limon suyu ve bal ile beraber blenderdanblenderdan geçirilir, bardaklara paylaştırılarak 1-2 saat daha buzlukta bekletilir. İsteğe bağlı olarak üzerine böğürtlen ve taze nane yaprakları konularak servis edilebilir."