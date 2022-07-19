Karpuz tüketirken dikkat!

Diyetisyen Betül Yurdakul, yüzde 92´si sudan oluşan karpuzun içerdiği yüksek su oranı, vitamin ve mineraller ile kanserden cildi gençleştirmeye, saçları beslemesinden kilo vermeye yardımcı olmaya kadar çok sayıda fayda sağladığını ifade ederek, "Buna karşın glisemik indeksi yüksek bir meyve olduğundan dikkatli tüketilmesi gerekir. Ayrıca A, B1, B5, B6, C vitaminleri, potasyum açısından zengindir. 1 porsiyonu 2 dilim (280 gram) karpuz 80 kalori olup; 20 gram şeker, 270 mg potasyum, 17 gram A vitamini, 21 gram C vitamini, 4 gram demir, 1 gram lif içerir. Porsiyon kontrolünde tüketilmesi gerekir" dedi.
PEYNİRLE BİRLİKTE YENİLİRSE TOKLUĞU ARTIRIR
Yurdakul, karpuzun peynirle birlikte tüketildiği zaman daha uzun süre tok tutucu ve kan şekeri dengeleyici etkiye sahip olduğunu belirtti.
Karpuzun faydalarından bahseden Yurdakul, "Karpuz içerdiği A ve C vitaminleri sayesinde saçlarımız ve cildimiz için de faydalı bir besindir. Yüksek su oranı ve saçları nemlendiren A vitamini içeriği sayesinde cildi daha canlı ve güzel gösterir. C vitamini de cildi sağlıklı, esnek ve güçlü kılan bir protein olan kolajenkolajen yapımına yardımcı oluyor; cilt hücrelerini oluşturmasının yanında hücreleri onarır" şeklinde konuştu.
KALİTELİ UYKUYA KATKIDA BULUNUR
Karpuzun, yüksek magnezyum içeriği ile kaliteli uykuya yardımcı olduğunu dile getiren Yurdakul, uyku bozukluklarını ve uykusuzluk oluşumunu da azaltabileceğini söyledi.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
Kırmızı renginden de anlaşıldığı gibi tıpkı domates gibi karpuzun da antioksidanlardan zengin bir meyve olduğunu vurgulayan Yurdakul, "İçerdiği likopenlikopen isimli antioksidan kanser hücrelerini bloke eder ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Yine içerdiği yüksek C vitamini sayesinde vücutta kanser oluşumunu sağlayan serbest radikallerin oluşumunu engeller. Yapılan bilimsel çalışmalar, karpuzun özellikle prostat kanserine karşı koruyuculuğunu belirtmektedir" açıklamasında bulundu.
LİF İÇERİĞİ SAYESİNDE KABIZLIĞI ÖNLER
Karpuzun su oranı çok yüksek bir meyve olduğundan diüretikdiüretik özelliğinin de bulunduğuna dikkat çeken Yurdakul, "Bu nedenle ödem problemi yaşayanlar için yaz aylarında önemli bir besindir. Suyun yanı sıra lif içeriği sayesinde de kabızlığı önlemeye yardımcı olan karpuz, sağlıklı bir sindirim sistemine destektir. Vücudunuzun su dengesini korurken lif içeriğinin yüksek olması tok hissetmenize de yardımcı olur" ifadelerini kullandı.
TANSİYONU DÜZENLEMEYE YARDIMCI OLUR
Karpuzda bulunan potasyum ve magnezyum miktarının, kan basıncını yani tansiyonu düşürdüğünü ifade eden Yurdakul, şu bilgileri paylaştı: "KardiyovaskülerKardiyovasküler sistem üzerindeki stresi azaltır. Karpuzda bulunan karotenoidlerkarotenoidler arter duvarlarının ve damarlarının sertleşmesini de önleyerek kan basıncı, kan pıhtıları, felç, kalp krizi ve damar tıkanıklığı risklerini azaltmaya yardımcı olur. Karpuz içeriğinde vücuttaki nitrik oksit seviyelerini artırabilen bir amino asit olan sitrülinsitrülin bulunur. Nitrik oksit, kan damarlarınızın genişlemesine yardımcı olur ve bu da kan basıncını düşürür. Bu sayede kalp sağlığını korumaya yardımcıdır. Özellikle likopenlikopen ve beta karotenkaroten adlı karotenoidlerkarotenoidler ile önemli bir aminoasit türü olan sitrülininsitrülinin açısından değerli bir kaynak olduğundan sağlık açısından pek çok faydayı da beraberinde getirir."
BÖBREK HASTALARI VE DİYABETLİLER DİKKATLİ TÜKETMELİ
Böbrek hastalarının karpuzu dikkatli tüketmesi gerektiğine değinen Yurdakul, "Yüksek potasyum içeriğinden dolayı böbrek hastaları bu yaz meyvesini tüketmeden önce mutlaka doktora başvurmalı. İnsülin direnci, hipoglisemi, diyabet hastalığı olan kişiler de karpuz tüketirken porsiyon kontrolünde dikkatli olmalı ve günde 2 dilimi (280 gram) aşmamalıdır" dedi.
SPORCULAR İÇİN DEĞERLİ BİR BESİN
Yurdakul, spordan hemen sonra karpuz ve karpuz suyu tüketilmesinin kas ağrısını azaltmaya yardımcı olduğunu kasları güçlendirdiğini egzersiz sonrası toparlanma sürecini hızlandırdığının altını çizdi. Yurdakul, hızlı kas toparlanması için spordan sonra 1 bardak karpuz suyu içilebileceği vurguladı.
KARPUZ SORBE TARİFİ
Yurdakul, sıcak havalarda tüketilebilecek karpuz sorbe tarifini şu şekilde paylaştı:
Malzemeler:
500 g karpuz
1 limon suyu
1 yemek kaşığı bal
TARİFİ
Karpuzlar doğranıp 1-2 saat kadar buzlukta bekletilir. Buzluktan çıkarılan karpuz limon suyu ve bal ile beraber blenderdanblenderdan geçirilir, bardaklara paylaştırılarak 1-2 saat daha buzlukta bekletilir. İsteğe bağlı olarak üzerine böğürtlen ve taze nane yaprakları konularak servis edilebilir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!