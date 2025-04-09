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        Haberler Dünyadan Karol G ve J Balvin'in '+57' şarkısıyla ilgili karar - Magazin haberleri

        Karol G ve J Balvin'in, '+57' şarkısıyla ilgili karar

        Kolombiya'da yüksek mahkeme, şarkıcı Karol G ile J Balvin'in yayımladığı '+57' isimli şarkının sözlerinin, çocuk haklarını ihlal ettiğine karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:35 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:36
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        '+57' şarkısıyla ilgili karar
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        Kasım 2024'te yayınlanan '+57' şarkısı Kolombiya'da tartışmalara yol açmış ve çocuk haklarını savunan örgütler şarkının erişiminin engellenmesi için çağrıda bulunmuşlardı.

        Mahkeme, Karol G ile J Balvin ve şarkının yapımında katkıda bulunan diğer isimlere karşı açılan davayı karara bağladı.

        İsmini Kolombiya'nın telefon kodundan alan '+57' isimli şarkının sözlerinin, reşit olmayan kişileri 'Cinselleştirdiğine' karar veren mahkeme, şarkının yapım ekibindeki sanatçıların çocuk haklarını ihlal eden şarkılar yayınlamasından kaçınmasına hükmetti.

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        J Balvin

        Mahkemece yayımlanan 14 sayfalık kararda; "Reşit olmayan kişileri cinselleştirmek, onları arzu nesnesi haline getirir ve gelişimlerini etkileyebilecek risklere maruz bırakır" ifadesine yer verildi.

        Karol G

        Gelen tepkiler üzerine, şarkı sözlerindeki, '14 yaşındaki bir kızın' eğlence mekânına girerek alkol aldığına ilişkin kısımlar, "18 yaşındaki bir kız" şeklinde düzeltilmişti.

        Kolombiyalı şarkıcılar Karol G ve J Balvin, şarkı sözleri nedeniyle hayranlarından özür dilemişti.

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        #J Balvin
        #Karol G

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