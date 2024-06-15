Milyonlarca öğrenci 14 Haziran Cuma günü karnelerini aldı. Kimi öğrenciler, takdir-teşekkür belgesi ile ödüllendirilirken; kimi öğrencilerin karnesinde zayıf notlar yer aldı. Bu kapsamda karnesinde ŞÖKK ile geçti ifadesi yer alan öğrenciler bu ibarenin ne anlama geldiğini merak ediyor. Karnede ŞÖKK'ün ne demek olduğu Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatında açıklandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...