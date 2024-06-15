Karnesinde bu yazı olan öğrenciler dikkat: Karnede Ş.Ö.K.K geçti ne demek?
2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi, 14 Haziran Cuma günü sona erdi. 15 milyonu aşkın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi karnelerini aldı. Bazı karnelerde yer alan 'ŞÖKK ile geçti' yazısı, öğrencilerin ve velilerin kafasını karıştırdı. Bu bağlamda gözler "Karnede Ş.Ö.K.K geçti ne demek?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
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Milyonlarca öğrenci 14 Haziran Cuma günü karnelerini aldı. Kimi öğrenciler, takdir-teşekkür belgesi ile ödüllendirilirken; kimi öğrencilerin karnesinde zayıf notlar yer aldı. Bu kapsamda karnesinde ŞÖKK ile geçti ifadesi yer alan öğrenciler bu ibarenin ne anlama geldiğini merak ediyor. Karnede ŞÖKK'ün ne demek olduğu Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatında açıklandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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KARNEDE Ş.Ö.K.K İLE GEÇTİ NE DEMEK?
Ş.Ö.K.K kelimesinin açılımı Şube Öğretmenler Kurulu Kararı anlamına gelir. Karnede 'ŞÖKK ile geçti' ifadesi ise öğrencinin kurulun onayıyla geçtiğini gösterir.
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KARNEDE ŞÖKK ANLAMA GELİYOR?
Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar , Türkçe dersinden yıl sonu puanı 70,00’dan az olanlar ile herhangi bir dersten yıl sonu puanı 50,00’dan az olan öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir.
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Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağına yazılarak e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin puanları değiştirilmez. Okul kayıtlarına, "Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti" veya "Sınıf Tekrarına Karar Verildi" ibaresi yazılır. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir.
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