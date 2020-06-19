Türkiye İş Bankası, ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük kitap kampanyalarından biri olan 'Karneni Göster, Kitabını Al'da bu yıl çocuklara Jules Verne’in “Dünya’nın Merkezine Yolculuk” ve “Doktor Ox’un Deneyi” ile Robert Louis Stevenson’ın “Define Adası”adlı kitapları karne hediyesi olarak veriyor.



Türkiye İş Bankası’nın 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı, ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük kitap kampanyalarından olan “Karneni Göster, Kitabını Al”, bu yıl 13’üncü kez gerçekleştiriliyor.

Çocuklara küçük yaştan itibaren okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirilen kampanya çerçevesinde kitaplar, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle bu yıl İş Bankası şubelerinden dağıtılmak yerine, www.kumbaradergisi.com sitesi üzerinden dijital olarak sunuluyor. Kitaplara, www.kumbaradergisi.com sitesinin yanı sıra Kumbara Dergisi uygulaması indirilerek tüm cihazlardan da ulaşılabilecek.

İş Bankası bu seneki kampanyada çocuklara; Jules Verne’in “Dünya’nın Merkezine Yolculuk” ve “Doktor Ox’un Deneyi” ile Robert Louis Stevenson’ın “Define Adası”adlı kitapları karne hediyesi olarak veriyor.

Geçtiğimiz yıl İş Bankası’nın desteği ile gerçekleştirilen ilk Türk Bilimsel Arktik Seferi’ne dair kampanyaya özel olarak hazırlanan “Türk Bilim İnsanları Kuzey Kutbunda” kitapçığı da hediye edilen kitaplar arasında yer alıyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından hazırlanan kitaplar için, gazeteci yazar Doğan Hızlan, çocukları okumaya teşvik edecek şekilde düşüncelerini de paylaştığı bir önsöz kaleme aldı.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kitap her bireye ayrı ayrı dokunan, ikame edilemeyen bir yolculuktur. Küçük yaşlardan itibaren kitap okumak, insanın geniş bir vizyonla düşünmesini, sorgulayan ve araştıran bir birey olmasını sağlar. Her yaz tatilinde şubelerimizi dolduran çocuklarımızla birlikte şenlik havasında geçirdiğimiz ‘Karneni Göster, Kitabını Al’ kampanyamızda, bu kez pandemi nedeniyle ne yazık ki fiziken birlikte olma imkânı bulamayacağız. Bunun yerine, çocuklarımızla geçmiş yıllardan farklı olarak dijital ortamda buluşacağız. Bu yıl uzaktan eğitim ile farklı deneyimler kazanan çocuklarımızın, seçtiğimiz kitapları okurken hem çok farklı yerlere gidip, farklı zaman dilimlerini yaşayacaklarını hem de çok eğleneceklerini umuyorum.”

Adnan Bali, dijital ortamda yayımladıkları kitapları, geçmiş yıllarda olduğu gibi Braille alfabesi ile basılı olarak görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullara göndereceklerini de belirtti.

Kampanyada bu yıl öğrenciler için seçilen kitapların ikisi; bilimkurgunun temellerini atan, eserlerinde ayrıntılarıyla tarif ettiği makinalarla bilim insanları ve mucitlerin çalışmalarına ilham kaynağı olduğu bilinen Jules Verne’e ait.Bilime, araştırmaya, bilinmeyeni keşfetmeye dair merak duygusu uyandıracak Jules Verne’in “Dünya’nın Merkezine Yolculuk” kitabında; dünyanın merkezine yapılan ve Kuzey Avrupa ülkelerinde başlayan serüvende yer altında bulunan deniz, eski çağlardan kalma hayvanlar, nehirler, ağaç büyüklüğünde mantarlar, volkanlar gibi çocukların ilgisini çekebilecek öğeler yer alıyor. Yazarın ‘Doktor Ox’un Deneyi’ kitabında ise bir bilim insanının tuhaf bir kasabada yaptığı ilginç deney sonrasında yaşananlar anlatılıyor.

Kampanya kapsamındaki diğer karne hediyesi olan Robert Louis Stevenson’ın “Define Adası” kitabında 8. yüzyılın ikinci yarısında küçük bir çocuğun, bir definenin peşinde korsanlarla yaşadığı maceralar sürükleyici bir hikâye ile aktarılıyor.

Bu yıl kampanya kapsamında hazırlanan “Türk Bilim İnsanları Kuzey Kutbu’nda”kitapçığı ise çocukların Kuzey Kutbu’na dair çok şey öğreneceği bilgiler içeriyor

İş Bankası 2008 yılından bu yana kampanya ile çocuklara; “Alice Harikalar Diyarında”, “Yazarlarımızdan Masallar ve Öyküler”, “Yazarlarımızdan Öyküler”, “Halime Kaptan” ve “Küçük Mavi Gezegen”, “Sait Faik’ten Çocuklara Hikâyeler”, “Aziz Nesin’den Çocuklara En Güzel Öyküler”, “Yazarlarımızdan Öyküler”, “Şairlerimizden Seçme Şiirlerle Şiir Dünyasına Yolculuk” ve “Depremden Korkmuyorum – Nasıl Korunacağımı Biliyorum”, "Mars’a Nasıl Giderim? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, “Astronotlar Üşür mü? – Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, “Robotlar Hapşırabilir mi? Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, “Siyah İnci” adlı kitapları karne hediyesi olarak verdi.

“Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası kapsamında şimdiye kadar 12 yılda 14 milyon kitap armağan edildi.