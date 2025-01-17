KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK 2025?

Okullarda karneler genellikle saat 10.00 - 12.00 arasında dağıtılmaktadır.

Karnelerin sabahçı ve tam gün öğrenim gören öğrenciler için 09:30 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılması bekleniyor. Öğlenci öğrencilerin ise 13:30 ile 15:30 saatleri arasında karnelerini alacağı tahmin ediliyor.

Kesin saat bilgisi için öğrencilerin veya velilerin, öğrenim görülen okulun idaresiyle iletişime geçmeleri veya okulun resmi web sitesini ziyaret etmeleri önerilir.