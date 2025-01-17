Karneler saat kaçta verilecek 2025? MEB ilkokul, ortaokul ve lise 1. dönem karne saati
2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bugün karnelerini alacak ve ardından 15 günlük sömestr tatili başlayacak. Sabah ve öğlen saatlerinde dağıtılması beklenen karneler için milyonlarca öğrenci ve velinin bekleyişi sürüyor. Karnelerin ne zaman verileceğini merak edenler saat araştırması yapıyor. Peki, Karneler saat kaçta verilecek 2025? İşte MEB ilkokul, ortaokul ve lise 1. dönem karne saati hakkında bilgiler.
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2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sona ererken milyonlarca öğrenci ve velisi karne heyecanı yaşıyor. 17 Ocak 2025 Cuma bugün karnelerini alacak olan öğrenciler, ardından 15 günlük yarıyıl tatiline çıkacak. Sömestr için geri sayım devam ederken karnelerin verileceği saat hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, bugün karneler saat kaçta verilecek 2025? MEB İlkokul, ortaokul ve lise 1. dönem karneler ne zaman dağıtılacak? İşte 2025 Karne dağıtım saati hakkında ayrıntılar.
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KARNE DAĞITIM SAATİ 2025: KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), karnelerin dağıtılacağı saat hakkında bir kararı bulunmamaktadır. Bu nedenle karnelerin dağıtım saati, okuldan okula farklılık göstermektedir.
Karnelerin, genellikle sabah saatlerinde, ders başlangıç saatinden itibaren dağıtılfığı bilinmektedir.
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KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK 2025?
Okullarda karneler genellikle saat 10.00 - 12.00 arasında dağıtılmaktadır.
Karnelerin sabahçı ve tam gün öğrenim gören öğrenciler için 09:30 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılması bekleniyor. Öğlenci öğrencilerin ise 13:30 ile 15:30 saatleri arasında karnelerini alacağı tahmin ediliyor.
Kesin saat bilgisi için öğrencilerin veya velilerin, öğrenim görülen okulun idaresiyle iletişime geçmeleri veya okulun resmi web sitesini ziyaret etmeleri önerilir.
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1. SINIF ÖĞRENCİLERİNE KARNE VERİLMEYECEK
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verilecek. Raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtılacak.
Böylece velilere, çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler de sunulacak.
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İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.
İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.
2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek
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