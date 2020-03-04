Karnabahar kızartması nasıl yapılır?

Karnabahar kızartması tarifi, nasıl yapılır? Karnabahar kızartması kalorisi ne kadar? Hbrt

KARNABAHAR KIZARTMASI KAÇ KALORİDİR?

Bir porsiyon karnabahar kızartması yaklaşık 101 kaloridir. Karnabahar folik asit açısından zengindir ve c vitamini ile bolca kalsiyum bulunur. Karnabaharı haşlayarak yemek daha sağlıklıdır.

KARNABAHAR KIZARTMASI TARİFİ

Malzemeler:

1 orta boy karnabahar

6-7 dal maydanoz

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı limon suyu

Nasıl yapılır?

Karnabahar tarifine başlarken karnabaharı küçük parçalara ayırıp iyice yıkayın. Yıkama işleminde elma sirkesi kullanabilirsiniz. Temizlenen karnabaharları süzüp kuruması için bekletin. Havlu peçete ile de kurutabilirsiniz. Yağı kızartma tenceresi ya da tavasına döküp kızınca karnabaharları atın. Tavanın üzerini bir kapakla kapatın ki karnabaharlarınız önce yumuşasın sonra kızarsın. Bu sırada maydanozu ve sarımsağı ince ince kıyın. Kızaran karnabaharları yağını süzerek tabağa alın. Karnabaharlar biraz soğuyunca üzerine maydanoz,sarımsak, tuz ve limon sıkıp karıştırın. Karnabahar kızartmanız yenmeye hazır. Afiyet olsun….