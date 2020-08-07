Karma ciltler bakım yapılırken zor bir uygulama gerektirir. T bölgesi denilen; alın, burun ve çene kısımları yağlı diğer kısımlar ise kuru olur. O nedenle iki farklı uygulama yapılması ya da ona uygun ürünler kullanılmasına ihtiyaç duyulur.

Karma Cilt Bakım Uygulaması Nasıl Olmalıdır?

Karma cilde uygun olan losyon ve temizleyici ürünler kullanılmalıdır. Cildin bir kısmı yağlanmaya başlar bir kısmı ise; kurur. Bu ikisi arasındaki dengeyi sağlamak gereklidir. O nedenle kullanılan ürünlerin seçimine özen göstermek gereklidir.

Karma cilde makyaj uygulamadan önce yağ giderici mendilleri kullanmanız ve yağlı bölgeleri temizleyerek makyajı uygulamanız gerekir. Yoksa burun, alın ve çene kısmı çabuk yağlanacağı için makyaj bu kısımlarda parlayacaktır.

Karma ciltlerde cilt temizliği uygulanması gün içerisinde bir defaya mahsus yapılmalıdır. Kuru olan bölgelerde kırışıklık artabilir.

Karma ciltler için yağ giderici bantlardan kullanabilirsiniz. Makyaj öncesi uygulayabilirsiniz.

Kuru kısım olan yanak bölgesi kremle nemlendirilmesi gereklidir. Alın, burun ve çene kısımlarının da bantlarla ya da mendille temizlenmesi önemlidir.

Karma ciltlerde güneş koruyucu kremleri kullanması gereklidir. Kuru kısımların güneşten etkilenmemesi için şarttır.

Karma ciltler için doğal bakım maskeleri de uygulayarak cildin dengesini koruyabilirsiniz.