DAHA BÜYÜK BİR DAİREYE TAŞINDILAR

Karlie Kloss ile eski ABD Başkanı Donald Trump'un damadı Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner, bu eve artık sığamadıkları için satmaya karar verdi. Çift, bebeklerini daha geniş bir ortamda büyütmek için, aynı binada yer alan daha geniş bir çatı katı dairesine taşındı.