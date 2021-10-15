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Karlie Kloss-Joshua Kushner çifti evlerini satıyor - Magazin haberleri

Karlie Kloss-Joshua Kushner çifti evlerini satıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'un damadı Jared Kushner'i Joshua Kushner ile evli olan model Karlie Kloss, geçtiğimiz mart ayında oğlu Levi Joseph'i kucağına almıştı. İlk kez anne-baba olma sevincini yaşayan çift, New York'taki dubleks çatı katı dairesini 23.5 milyon dolara satışa çıkardı

15.10.2021 - 16:22 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2018 yılında nikah masasına oturan Karlie Kloss ile Joshua Kushner'in oğulları Levi Joseph geçtiğimiz mart ayında dünyaya gelmişti.

  • EVLERİNİ SATMAYA KARAR VERDİLER

    Büyük bir sevinç yaşayan çift, bebeklerini kucaklarına aldıktan sonra New York'ta bulunan dubleks çatı katı dairelerini satışa çıkarmaya karar verdi.

  • DAHA BÜYÜK BİR DAİREYE TAŞINDILAR

    Karlie Kloss ile eski ABD Başkanı Donald Trump'un damadı Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner, bu eve artık sığamadıkları için satmaya karar verdi. Çift, bebeklerini daha geniş bir ortamda büyütmek için, aynı binada yer alan daha geniş bir çatı katı dairesine taşındı.

  • Kloss ile Kushner, Mahnattan'da bulunan evlerinin satış fiyatını 23,5 milyon dolar olarak belirledi.

    1885 yılında inşa edilen binadaki dairenin iki katı arasında çalışan dahili asansör ve özel spor salonu, mülkün özellikleri arasında yer alıyor. Evin 4 yatak odası ve 6 tam bir tane de yarım banyosu bulunuyor.

  • Çiftin yeni taşındıkları dairede ise 5 yatak odası ve 7 tane banyosu bulunuyor. Bu ev, 66 milyon dolara satışa çıkarılmıştı. Fakat Kloss ve Kushner'ın yapılan pazarlıklar sonucu dairesi 42.5 milyon dolara satın aldığı belirtiliyor.

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