JOE BİDEN'E OY VERDİ

28 yaşındaki model, üzerinde Joe Biden ve Kamala Harris yazan maskesi ile oy zarfını gösterdiği bir fotoğrafını yayınladı.

Karlie Kloss, gönderisine "Oy verme planınız ne? Benimki bu; imzalı, mühürlü, (noter tasdikli) ve teslim edildi" notunu düştü.