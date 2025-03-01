Karlı zemini traktörle pist yapıp geleneksel kızaklarla eğleniyorlar

Salim Hanifeoğlu da "Ağlı'da bir fabrikamız var. Kar ve soğuk dolayısıyla tatil ettik. Ekiple buraya gelip moral bulalım dedik. Güzel oluyor, her sene genelde bunu yapmaya çalışıyoruz. Kışın burada çok fazla bir şey yapma şansımız yok. Bizim de eğlencemiz bu" diye konuştu.