Karla kaplanan Kapadokya havadan görüntülendi

Kış aylarında da kar yağışı ile adeta gelinlik giymişçesine güzel görüntü veren peribacaları doyumsuz bir görsel şölen sunuyor. Dünyada birçok turizm merkezi var ama konuklarına, günün ve yılın her vakti eşsiz görüntüler sunan başka bir yer yok."