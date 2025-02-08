Karla kaplanan Erfelek Şelaleleri büyüledi

Sinop'un Erfelek Tatlıca Şelaleleri, kar yağışının ardından büyüleyici manzaralar sundu.

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Sinop'un Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içerisinde akan irili ufaklı 28 şelaleden oluşan, 720 dekarlık alana sahip olan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, kar yağışının ardından havadan görüntülendi.

Yaz ve bahar mevsiminde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan şelale, kar yağışıyla beyaz örtüye büründü.

Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, beyaz örtü altında fotoğraf çektirerek, bölgede yaşayan ördekleri besledi.

Bünyesinde bir kilometrelik iki farklı yürüyüş parkurunu bulunduran tabiat parkı; alabalık, kestane kargası, baykuş, ördek türleri, sincap, sansar, gelincik, tavşan ve karaca gibi yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.