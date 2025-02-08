Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Karla kaplanan Erfelek Şelaleleri büyüledi | Son dakika haberleri

        Sinop'un karla kaplanan Erfelek Tatlıca Şelaleleri büyüledi

        Sinop'un Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içerisinde akan irili ufaklı 28 şelaleden oluşan, 720 dekarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri, kar yağışıyla beyaza bürünerek büyüleyici manzaralar sundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 15:27 Güncelleme: 08.02.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karla kaplanan Erfelek Şelaleleri büyüledi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sinop'un Erfelek Tatlıca Şelaleleri, kar yağışının ardından büyüleyici manzaralar sundu.

        Sinop'un Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içerisinde akan irili ufaklı 28 şelaleden oluşan, 720 dekarlık alana sahip olan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, kar yağışının ardından havadan görüntülendi.

        Yaz ve bahar mevsiminde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan şelale, kar yağışıyla beyaz örtüye büründü.

        Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, beyaz örtü altında fotoğraf çektirerek, bölgede yaşayan ördekleri besledi.

        Bünyesinde bir kilometrelik iki farklı yürüyüş parkurunu bulunduran tabiat parkı; alabalık, kestane kargası, baykuş, ördek türleri, sincap, sansar, gelincik, tavşan ve karaca gibi yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #sinop haberleri
        #Erfelek Tatlıca Şelaleleri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Habertürk Anasayfa