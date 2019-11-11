Denizlispor galibiyetiyle Süper Lig'de çıktığı son 3 maçı kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını 3’e indiren Beşiktaş’ta Alman kaleci Loris Karius’un yükselen performansı da dikkat çekti. Ligde oynanan son 5 karşılaşmada yalnızca Antalya deplasmanında kalesinde gol gören Karius, özellikle son maçlarda yaptığı kritik kurtarışlarla, siyah-beyazlı ekibin topladığı puanlarda önemli bir rol oynadı. Antalyaspor mücadelesinin son bölümünde Serdar Özkan’ın şutuna geçit vermeyen Karius, Denizlispor karşılaşmasında da özellikle Rodallega’nın kullandığı serbest vuruştaki kurtarışıyla tribünlerden alkış aldı. Alman kaleci, son 5 maçta kendisine gelen 13 isabetli şutun 12'sinde başarılıydı. Karius’un savunma oyuncularıyla iletişiminin iyi olması da dikkatlerden kaçmıyor.

ELNENY VARSA SORUN YOK

Beşiktaş’ta Denizlispor maçında alınan galibiyet, siyah-beyazlı takımı zirve yarışında iddialı duruma getirirken, futbolcuların bireysel performansları da yüzleri güldürüyor. Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk lig maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alarak takımını yalnız bırakan Elneny’nin dönüşü, Abdullah Avcı’nın orta sahadaki elini güçlendirdi. Atiba ile birlikte iyi bir uyum yakalayan Mısırlı futbolcu, Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor ve Denizlispor karşılaşmalarında forma giyerken, Beşiktaş bu maçlarda kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Atiba ile birlikte savunmaya yaptığı yardımın yanı sıra Kartal’ın ataklarında da önemli rol oynayan Elneny, Avcı’nın değişilmezleri arasına girdi.