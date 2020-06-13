Karıncalardan kurtulmanın doğal yolları...

Sedir yağı ile hazırlayacağınız doğal bir ilaç gümüş böceğini evinizden kaçıracaktır. Bunun için sedir yağını su ile sulandırarak evinizde bulunan çatlak ve yarıklara püskürtün. Bu yağın çok hoş kokusu var. Tabii sadece bizler için. Böcekler sedir kokusunu sevmezler. Eskilerden belki hatırlarsınız insanlar evlerinde sedir ağacından yapılmış sandıklar bulundururlardı, çünkü bu bitkinin kokusu böcekleri uzak tutuyor. Düzenli uygulamanız sayesinde gümüş böceklerine onları evinizde artık istemediğinizi belli edebilirsiniz.