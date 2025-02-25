Karina'da deniz çekildi

Aydın'ın önemli balıkçılık merkezilerinden Söke ilçesi Eskidoğanbey Köyü yakınlarında bulunan Karina Bölgesi'nde deniz suyu yaklaşık 30 metre çekilince bazı balıkçı tekneleri karaya oturdu. Deniz suyu çekilmesinin bölgede yaşanan gel-git olaylarından kaynaklandığı belirtildi.

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Her yıl kış mevsiminde benzer durumun yaşandığını ancak bu yıl denizde çekilme olayının daha fazla ve daha uzun süreli yaşandığını anlatan bölge sakini Nihat Kaya, "Dışarıdan gelen ve deniz suyu çekilmesine ilk defa şahit olanlar durumdan endişe duyuyor. Biz bu bölgede çocukluğumuzdan beri balıkçılık yaparız. Bizler bu duruma alıştık. Bazıları komşumuz Yunanistan merkezli depremlerden kaynaklandığını sanıp endişe ediyor ama bizim için anormal bir durum yok" ifadelerini kullandı.