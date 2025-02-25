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        Haberler Gündem Çevre Karina'da deniz çekildi | Son dakika haberleri

        Karina Bölgesi'nde deniz 30 metre çekildi

        Aydın'ın Söke ilçesinin Ege Denizi uç noktasındaki Karina Bölgesi'nde deniz suyu yaklaşık 30 metre çekildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:43 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:43
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        Karina'da deniz çekildi
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        Aydın'ın önemli balıkçılık merkezilerinden Söke ilçesi Eskidoğanbey Köyü yakınlarında bulunan Karina Bölgesi'nde deniz suyu yaklaşık 30 metre çekilince bazı balıkçı tekneleri karaya oturdu. Deniz suyu çekilmesinin bölgede yaşanan gel-git olaylarından kaynaklandığı belirtildi.

        Her yıl kış mevsiminde benzer durumun yaşandığını ancak bu yıl denizde çekilme olayının daha fazla ve daha uzun süreli yaşandığını anlatan bölge sakini Nihat Kaya, "Dışarıdan gelen ve deniz suyu çekilmesine ilk defa şahit olanlar durumdan endişe duyuyor. Biz bu bölgede çocukluğumuzdan beri balıkçılık yaparız. Bizler bu duruma alıştık. Bazıları komşumuz Yunanistan merkezli depremlerden kaynaklandığını sanıp endişe ediyor ama bizim için anormal bir durum yok" ifadelerini kullandı.

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        #yerel haberler
        #Aydın Haberleri
        #Söke
        #karina bölgesi
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