Tarihi yerde çok güzel fotoğraflar çektiğini ifade eden Güneş, "Beklediğimizden daha güzel bir yermiş karın yağması da hem kaleye hem de kanyona ayrı bir güzellik katmış, herkesin mutlaka gelip görmesi gereken bir yer. Burada kaleyi gezdik çok güzel fotoğraflar çektik. Turistleri özellikle de kış aylarında bekliyoruz beyaz örtüyle buluşan bu tarihlerin ne kadar güzel kareler çıkardıklarını görsünler bence" dedi.