Karın ağrısını böbrek taşı sandı aort anevrizması çıktı

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Uşak’ta yaşayan emekli edebiyat öğretmeni ve yazar Mehmet Ersin (77),karın ağrısı şikayetini böbrek taşı sandı. Ancak Ersin, şikayetinin kaynağının aort anevrizması olduğunu öğrendi.

Operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, tıbbi süreç hakkında şu bilgileri verdi: "Hastamızın karın ağrısı şikayeti vardı. Uşak’tan gece aradılar. Acil olarak gelmelerini söyledik. Hastanın tetkikleri sonrasında anevrizmasını, kapalı yöntem olan Endovasküler Stent Tedavisi “EVAR” ile tedavi etmeye karar verdik. Hastaya kalp anjiyografisi yaptığımızda ise ana damarının tıkalı olduğunu tespit ettik. Ana damar tıkalı olduğu için de EVAR’dan önce ana damara stent taktık. Normalde tek başına EVAR işlemi yapıldıktan sonra hastayı 1 ila 2 gün içinde taburcu ederdik. Ama burada 2 farklı işlem yapıldığı için hastamızı 4 gün sonra taburcu ettik. Anjiyo ile önce ana damara stent taktık sonra karnındaki 6.2 cm genişleyen sessiz bomba aort anevrizmasını, açık cerrahi yapılmadan ameliyatsız bir şekilde EVAR yöntemi ile onardık. Ayrıca bunları yaparken hastamızın böbrek değerlerine zarar vermemeye dikkat edildi” diye konuştu.

Vücutta bazen hiçbir belirti vermeyen anevrizma dediğimiz, aort damarının genişlemesi ve yırtılması ile karşılaşabildiklerine dikkat çeken Boztosun, “Sigara içenlerde, 65 yaş üstü erkeklerde, kolestrol, hipertansiyon, damar sertliği, şeker hastalarında aort anevrizmasının görülme ihtimali daha yüksek. Bu sessiz seyreden bir hastalık. Ayrıca anevrizmaya yatkın kişilerin spor yaparken ağır hareketlerden kaçınması ve herkesin uyması gerektiği gibi dengeli beslenme ve uyku düzeni gerekiyor. Bulgular görüldüğünde ise hiç beklemeden acil bir şekilde müdahale edilmesi gerekiyor. Tedavi yöntemleri hastanın tıbbi geçmişine ve yaşına göre açık cerrahi veya kapalı yöntemle gerçekleştiriliyor. Ancak 65 yaş altındaki risk faktörü düşük olan hastalarda değerlendirilme sonucu açık ameliyat yöntemi, 65 yaş üstü için ise kapalı olan EVAR yöntemi daha çok tercih ediliyor” açıklamalarını yaptı.

"İLK AKLIMIZA GELEN BÖBREK TAŞI OLDU"

Tedavi gören Mehmet Ersin ise, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Karnımın sağ tarafında birden böbrek ağrısı gibi bir ağrı hissettim. Uşak’ta acilen hastaneye gittik. İlk aklımıza gelen böbrek taşı oldu. Fakat böbrek taşı olmadığını aort anevrizması olduğunu söylediler. Şaşkınlık içinde bunun tedavisini yapabilecek bir hastane ve doktor arayışındayken aynı gece doktor ile görüştük ve sabah İstanbul’a vardık. Yaşımdan dolayı açık ameliyat yerine kapalı bir operasyon ile tedavi olmamın uygun olduğunu söylediler. Açık cerrahi olmadığı için operasyon benim için çok konforlu oldu. Hatta işlem sonrasında 2 saat geçmeden yemeğimi tek başıma yiyebildim. Tam 4 gün sonra taburcu oldum.”

Karın ağrısı şikayetinin böbrek taşı yerine aort anevrizması çıkması ile çok şaşırdığını belirten Ersin, şunları kaydetti: "Karın ağrısı ile gelen bir anevrizma damar sorunu olması beni ve tüm ailemi şaşırttı. Hala inanamıyorum çünkü biz böbrek taşından şüphelenmiştik. Ayrıca bu kadar kısa zamanda açık ameliyat olmadan sağlığıma kavuştuğum için de çok mutluyum. Bu fotoğrafta ikinci kitabımı hediye ediyorum. Sağılığıma kavuştuğum için en kısa zamanda da üçüncü kitabımı doktoruma hediye etmeye hazırlanıyorum."