Karın ağrısıyla hastaneye gitti! Bağırsağında delik olduğunu öğrendi

İHA

Karın ağrısı şikayetiyle Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisine giden Mahmut Korkmaz isimli şahsın muayenesinde kalın bağırsağında 3 santimetrelik delik olduğu ortaya çıktı.

Acil olarak ameliyata alınan şahsın karnında delikten sızan dışkıların iç organları sardığı ve hayati tehlike yaşadığı belirlendi. Başarılı bir ameliyat geçiren şahıs, hastanede tedavi altına alındı. Doktorların yaklaşık 20 gün boyunca yakından ilgilendiği şahısın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

Hastaya başarılı bir ameliyat gerçekleştiren Balıklıgöl Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Barış Dirim, riskli bir ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yaklaşık 2 hafta önce şiddetli karın ağrısı nedeniyle sabah saatlerinde acil servisimize başvurdu. Yapılan muayenesinde ve tahlillerinde hastamızın mide, kalın bağırsak ya da ince bağırsaktan şüpheli bir delinme olabileceğini düşündük. Muayenesi klinik bulguları da uyumluydu. Sabah erken saatlerde hastamızı acil şartlarda ameliyata aldık. Ameliyat esnasında kalın bağırsağın çıkışına yakın bölgesi yaklaşık 3 santimlik bir delinmesi vardı. Karın içerisinde de buna bağlı bir dışkı, bulaşık kirlenme mevcuttu. Ameliyatımızda 4 saat sürdü. Kısmen kalın bağırsağın rezeksiyonu o kısmın çıkarılması ve tekrar kalın bağırsağın birbirine bağlanması ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızın şu anda yemesi içmesi yerinde. Takibine devam ediyoruz” dedi.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Mahmut Korkmaz ise, “Birden karın ağrısı oldu, acile geldim. Ameliyatım başarılı geçti. Allah razı olsun" diye konuştu.