Karın ağrısı nedir?

Ani bir şekilde başlayan hayatımızı olumsuz yönde etkileyen karnın değişik bölgelerinde oluşan ağrılar, o bölgeye has organların hastalıklarının belirtisi olabiliyor. Peki bu karında oluşan ağrıların sebepleri nelerdir? Tedavi yöntemleri nedir? İşte merak edilen tüm detaylar...

KARIN AĞRISI NEDİR?

Toplumda sıkça görülen birden bire başlayan karın ağrısı,akut karın ağrısı olarak tanımlanır. Bağırsak sebepli olan karın ağrısında iltihabi bir olay ise kendini iştahsızlık, bulantı ve kusma gibi belirtilerle gösterir. Ani başlayan karın ağrısı her yaşta insanda görülebilir. Eğer karın ağrınız 1 hafta içinde geçmediyse mutlaka bir hekime gözükünüz.

KARIN AĞRISI SEBEPLERİ

Stres İshal, kabızlık, gaz

Besin alerjileri, gıda zehirlenmesi, laktoz intoleransı

Mide gribi (gastroenterit)

Hazımsızlık, asit reflü, gastrit, ülser

Divertikülit, pankreatit, apandisit, fıtık

Abdominal aort anevrizması

Bağırsak tıkanması

Kanserler

Safra kesesi iltihabı (kolesistit),safra taşı

Crohn hastalığı, ülseratif kolit

kadınlarda adet sancıları

Böbrek taşı

akciğer ve Karaciğer iltihabı

Gastroözofageal reflü (özofajit)

Karın kası hasarı

Dalak büyümesi

kalp krizleri

kadın ve erkek üreme organlarının hastalıkları

kan hastalıkları

Morfin gibi maddelerin zehirlenmeleri

şeker hastalığı

böbrek üstü bezi hastalıkları

KARIN AĞRISI TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Gazlı içecek tüketilmemesi

Yemek sonrası oluşan ağrılarda,buzlu su için,tost yenmesi,elma suyu içilmesi ve muz yenmesi önerilir

Sıcak su torbası hazırlanıp karnın üzerine koyulabilir

Karnınıza masaj yapın

Karın ağrısı adet sancısına bağlıysa ağrı kesici kullanmakta bir mahsur yoktur.

Eğer bunları yaptığınız halde karın ağrınız devam ediyorsa mutlaka bir hekime gözükünüz.

KARIN AĞRISINA İYİ GELEN BİTKİ ÇAYLARI

Zencefil

Papatya çayı

Yulaf ezmesi

Kekik

Nane

Rezene tohumları