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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY! Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü - Son dakika haberleri

        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi hayatını kaybetti; 2 kişi de ağır yaralandı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 08:58 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:47
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        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
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        Kütahya'da kaza, Gediz-Uşak Karayolu üzerindeki Murat Dağı Kavşağı’nda meydana geldi. Uşak’tan Gediz’e giden Sedat Öztürk (44) yönetimindeki otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Mehmet Kocabaş (75) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        BİR KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan yolculardan Habibe Kocabaş’ın (72) hayatını kaybettiği belirlendi.

        4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralanan sürücüler Mehmet Kocabaş ve Sedat Öztürk ile aynı araçtaki yolculardan Mustafa Cirit (74) ve eşi İmiş Cirit (63) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        KARI KOCA KURTARILAMADI

        Tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Cirit ve eşi İmiş Cirit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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        #Kütahya
        #Son dakika haberler
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