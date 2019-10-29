Kargolar bugün açık mı

29 Ekim 2019 Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birçok kurum ve kuruluşlar 1 gün resmi tatil ilan edildi. Kargo firmaları da bugün tatil yapacak. Tüm kargo firmaları 30 Ekim 2019 itibarıyla normal mesai saatleri içinde çalışmaya başlayacaklar. İşte kargo firmalarının çalışma saatleri...

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT Kargo'nun çalışma saatleri sabah 08.30-12:30, öğleden sonra 13.30-17.30 arasındadır. Kurum çalışanları 12.30-13.30 saatleri arasında öğle molası vermektedir.

PTT Kargo dağıtım saatleri ise öğle molası vermeyen şubeler için 08.30 ile 16.30 arasındadır. Öğlen molası veren şubeler için ise 08.30 ile 16.30 saatleri arasındadır.

PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu cumartesi günü de hizmet vermektedir. Çalışma saatleri 09.00 ile 19.30 arasındadır ve öğle tatili yoktur. Diğer PTT Kargo şubeleri ise hafta sonu hizmet vermezler.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras kargo hafta içi 08:00 ile 18:00 saatleri arasında, Cumartesi Günü sabah 08:00 ile 15:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Pazar Günü ise hizmet vermemektedir.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 08.30’da başlar ve Kapanış saati olan 18.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 14.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo hafta içi her gün sabah 09:00’da mesaiye başlar ve kapanış saati olan 18:00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 13.00-17.00 saatleri arasında gönderiler ve teslimatlar sadece şubeden yapılmaktadır. Yurtiçi Kargo Pazar günleri hizmet vermemektedir.