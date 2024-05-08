Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!

İstanbul Havalimanı'nda, yabancı bir kargo şirketine ait kargo uçağı, iniş takımlarının arızalanması üzerine gövde üzerine iniş yaptı.

AA'da yer alan habere göre Paris-İstanbul seferini yapan Fedex Havayollarına ait Boeing 763 tipi bir kargo uçağı, iniş takımlarında arıza meydana gelince, İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile irtibata geçerek gövde üzerine iniş için izin istedi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Bugün FX6238 Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan Fedex Havayolları’na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07.55 lokalde (Pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle) ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08.17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır. Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır" denildi.

BAKAN URALOĞLU HABERTÜRK TV'YE KONUŞTU

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Pilot iniş takımlarının açılmadığını kuleye bildiriyor. İniş takımlarının gözle de açılmadığı teyit edildi. Daha sonra uçağın bu şekliyle iniş yapması için süreç başlatıldı. Herhangi bir yangın oluşmadı ama ekiplerimiz soğutma çalışmasında bulundu. Uçağın pistte kalması bizim için kıymetli. İki pilot daha sonra acil çıkış kapısından uçağı terk etti. 3 pistimiz var bir tanesi şu an kapalı. İki pist halen trafikte, seferlerde önemli bir aksama olacağını öngörmüyoruz" dedi.

"PİST SAAT 15.00'E KADAR UÇUŞA KAPATILDI"

Bakan Uraloğlu ayrıca, "Olayın meydana geldiği İstanbul Havalimanı 16R pisti geçici olarak saat 15.00'e kadar uçuşa kapatılmıştır. Sürece ilişkin gerekli teknik incelemelerimiz de devam etmektedir. İvedi olarak olaya müdahale eden tüm ekiplerimizi kutluyor; herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine de yer verdi.