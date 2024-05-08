Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı ön tekerleği açılmayınca gövdesi üzerine iniş yaptı. Olayda ölü ve yaralanan olmadığı kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan Fedex Havayolları'na Boeing 763 tipi uçak, ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08.17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır" denildi. Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Pilot iniş takımlarının açılmadığını kuleye bildiriyor. İniş takımlarının gözle de açılmadığı teyit edildi. Daha sonra uçağın bu şekliyle iniş yapması için süreç başlatıldı. Herhangi bir yangın oluşmadı ama ekiplerimiz soğutma çalışmasında bulundu. Uçağın pistte kalması bizim için kıymetli. İki pilot daha sonra acil çıkış kapısından uçağı terk etti. 3 pistimiz var bir tanesi şu an kapalı. İki pist halen trafikte, seferlerde önemli bir aksama olacağını öngörmüyoruz" dedi. Öte yandan Fedex'e ait bir uçağın benzer bir inişinin 8 ay önce ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşandığı öğrenildi
İstanbul Havalimanı'nda, yabancı bir kargo şirketine ait kargo uçağı, iniş takımlarının arızalanması üzerine gövde üzerine iniş yaptı.
AA'da yer alan habere göre Paris-İstanbul seferini yapan Fedex Havayollarına ait Boeing 763 tipi bir kargo uçağı, iniş takımlarında arıza meydana gelince, İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile irtibata geçerek gövde üzerine iniş için izin istedi.
Bunun üzerine havalimanında iniş için gerekli tedbirler alınarak piste Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi ekipleri sevk edildi.
Uçak gövde üzerine sorunsuz olarak inişini gerçekleştirirken kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti.
İstanbul Havalimanı'ndaki uçağın indiği 16R numaralı pist de uçuşlara kapatıldı.
Uçağın pisten kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Bugün FX6238 Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan Fedex Havayolları’na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07.55 lokalde (Pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle) ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08.17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır. Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır" denildi.
BAKAN URALOĞLU HABERTÜRK TV'YE KONUŞTU
Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Pilot iniş takımlarının açılmadığını kuleye bildiriyor. İniş takımlarının gözle de açılmadığı teyit edildi. Daha sonra uçağın bu şekliyle iniş yapması için süreç başlatıldı. Herhangi bir yangın oluşmadı ama ekiplerimiz soğutma çalışmasında bulundu. Uçağın pistte kalması bizim için kıymetli. İki pilot daha sonra acil çıkış kapısından uçağı terk etti. 3 pistimiz var bir tanesi şu an kapalı. İki pist halen trafikte, seferlerde önemli bir aksama olacağını öngörmüyoruz" dedi.
"PİST SAAT 15.00'E KADAR UÇUŞA KAPATILDI"
Bakan Uraloğlu ayrıca, "Olayın meydana geldiği İstanbul Havalimanı 16R pisti geçici olarak saat 15.00'e kadar uçuşa kapatılmıştır. Sürece ilişkin gerekli teknik incelemelerimiz de devam etmektedir. İvedi olarak olaya müdahale eden tüm ekiplerimizi kutluyor; herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine de yer verdi.
KULE İLE GÖRÜŞME KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Pilot ile kule arasındaki konuşma kayıtları da ortaya çıktı. Piste inmeye çalıştığı esnada ön takımlarının açılmadığı için pisti pas geçen pilot durumu kuleye bildirdi.
Onay aldıktan sonra havada birkaç tur atan Fedex kargo uçağı daha sonra kulenin bu durumu görmesi için yakından geçeceğini belirtti. Bunun üzerine kuleden onay alan pilot, uçak ile alçak geçiş yaparak kulenin görebileceği şekilde geçişini yaptı. Daha sonra iniş için hazırlanan pilot, ön iniş takımları açılmayınca bu sefer uçağı gövdesinin üzerine piste indirme kararı aldı.
BİR BENZERİ GEÇTİĞİMİZ YIL ABD'DE YAŞANDI
Öte yandan aynı kargo firmasının bir başka uçağı geçtiğimiz yıl ABD'nin Tennessee eyaletinde zorunlu iniş yapmıştı. Boeing 757 tipi uçakta kalkıştan kısa süre sonra arıza meydana geldi. Güvensiz iniş takımı uyarısı alan uçak acil durum ilan edip havalimanına dönmek istedi. Öncesinde pist üzerine alçak uçuş yapan pilotlar, yetkililerden uçağa bakmalarını ve iniş takımlarının inip inmediğini kontrol etmelerini istedi. Havalimanına dönen kargo uçağı iniş takımlarının açılmaması nedeniyle gövdesinin üzerine indi. Pistte ilerleyen uçağın gövdesinden sürtünmenin etkisiyle kıvılcım çıktığı görüldü.
CAST AWAY FİLMİ AKILLARA GELDİ
FedEx uçağının gövdesi üzerine iniş yapmasının ardından akıllara Tom Hanks'in başrolünü oynadığı Cast Away filmi geldi. Filmde FedEx'in düşen uçağından sağ kurtulan Chuck Noland, gözlerini Pasifik'in ıssız adalarından birinde açıyor. Kendisi gibi adaya vuran kargo paketlerini uzun süre ısrarla açmayacak kadar sadık bir çalışan olduğunu gösteriyor. Ancak daha sonra FedEx'in sistem mühendisi gidecek ve yerini modern çağın Robinson Crusoe'su alıyor.
BOEING'TEKİ TARIŞMALAR GÜNDEME GELDİ
Yaşanan son olay Boeing'te son dönemde yaşanan sorunları tekrar gündeme getirdi. Son olarak ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, bir Boeing çalışanının "şirketin 787 Dreamliner tipi yolcu uçaklarının güvenli olmadığını" öne sürmesinin ardından ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) inceleme başlattığını iddia etmişti. Bu yıl ayrıca Alaska Havayolları'na ait 737 Max uçağında seyir esnasında bir kapı açılmış ve civataları patlayan kapının düzgün şekilde sabitlenmemiş olabileceği ileri sürümüştü.