Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kargo bürosu sahte ürün deposu çıktı | Son dakika haberleri

        Kargo bürosu sahte ürün deposu çıktı: 2 gözaltı

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren bir kargo bürosunda yapılan aramada çok miktarda sahte ilaç, çanta, ayakkabı, parfüm bulundu. İki kişinin gözaltına alındığı iş yeri mühürlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 12:27 Güncelleme: 25.01.2025 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kargo bürosu sahte ürün deposu çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kargo bürosunda yapılan aramada çok miktarda sahte ürünler bulundu.

        Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Marmara Caddesi'ndeki bir iş merkezinin ikinci katındaki ruhsatsız kargo bürosunu denetledi.

        Denetleme sırasında iş yerinde bulunan iki yabancı uyruklu kişi, görevlilerin kendilerinden istediği belgeleri gösteremedi.

        Bu sırada ekiplerin dikkatini büroda çok miktarda dünyaca ünlü markalara ait ambalajlanmış ürün bulunması çekti. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

        REKLAM

        İş yerine gelen ekipler savcılıktan alınan izinle arama yaptı.

        Yapılan aramada, çok miktarda macun, paketsiz çok sayıda tablet ilaç, cinsel içerikli çikolatalar, dünyaca ünlü markaların adını taşıyan 25 çanta, cüzdan, yine ünlü markaların isimlerini taşıyan 20 çift ayakkabı ile parfüm ele geçirildi.

        Bunun yanı sıra hassas teraziler, çeşitli ürünleri doldurma ve ambalajlama makineleri, parfüm kapakları, etiket ve kutular bulundu.

        Ele geçirilen malzemeler tek tek kayıt altına alınırken, belediye görevlileri iş yerini mühürledi. Gözaltına alınan iki şüpheli ile ilgili soruşturma başladık

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
        #avcılar ilçesi
        #sahte ürün
        #kargo şubesi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konya'da çöken binada 1 kişi cansız bulundu!
        Konya'da çöken binada 1 kişi cansız bulundu!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Dijital platformlara inceleme
        Dijital platformlara inceleme
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Satrançta parlıyoruz
        Satrançta parlıyoruz
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Hikâye İstanbul’da Geçiyor'
        'Hikâye İstanbul’da Geçiyor'
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa