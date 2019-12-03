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Samsun'un İlkadım ilçesindeki Batıpark'taki tesiste, geçen yaz uçamadığı için kedilerin saldırmak üzere olduğu Kahraman'ı bulan Samsun Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Tesisinin sorumlusu ve kano antrenörü Zafer Benli, sahiplendiği kargaya, tesiste yuva yaptı.

Kahraman'la zaman içinde aralarında dostluk gelişen Benli, kano antrenmanlarını kargasıyla yapıyor.

"DAĞITMA, SAKLAMA GİBİ HUYLARI VAR"

Benli, yaptığı açıklamada, Kahraman'ı doğaya salmak istediğini ancak karganın kendisinden ayrılmadığını söyledi.

"Diğer kargalar tarafından hor görüldü." diyen Benli, artık Kahraman'la ayrılmadıklarını belirterek, "Kahraman arada sırada beni çok çıldırtıyor, yaramaz bir çocuk gibi. Çünkü daha yavru. Nasıl bir çocuk yeni bir şeyler öğreniyorsa bu da her şeye ilgi, alaka duyuyor. Dağıtma, saklama gibi huyları var. Günümüz bununla beraber daha neşeli ve huzurlu geçiyor." ifadelerini kullandı.

Kahraman'ın tesislerde olduğu sürede yanından ayrılmadığına işaret eden Benli, "Bütün hayvanlara nasıl davranırsan onlar da size o şekilde davranıyor. Tamamen ilgi ve alakaya bağlı. Doğayı, hayvanlarımızı sevelim ki aynı şekilde bize geri dönüş yapıyor. Kahramanla biz günümüzü antrenman yaparak da geçiriyoruz. Kanoya binerken, spor yaparken sürekli bizimle beraber" diye konuştu.

"KAHRAMAN'LA BİRLİKTE UZUN MESAFE PROJELERİMİZ VAR"

Benli, kano sporunun kendisi için bir tutku olduğunu dile getirerek "Kano sporunu yaparken Kahraman da bu tutkuya alet oldu. Artık kanonun üzerinden inmiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda Kahraman'la birlikte uzun mesafe projelerimiz var. Uzun mesafede kürek çekeceğiz. Bu projemizde de sponsor arıyoruz. Bakalım ilerleyen günler bize neyi gösterecek" dedi.