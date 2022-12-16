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Karenin hacmi nasıl bulunur ve formülü nedir? Karenin hacmi nasıl hesaplanır?

Hacmi en kolay hesaplanabilen prizmalardan bir tanesi olan kare prizmanın hacmi geometri derslerinin dikkat çeken konularından bir tanesidir. Kare hacim hesaplama; eğitim hayatının birçok evresinde özellikle de sınavlarda sıklıkla bir soru şekli olarak öğrencilerin karşısına çıkmaktadır.

Giriş: 16.12.2022 - 00:54 | Güncelleme: ABONE OL
Karenin Hacmi Nasıl Bulunur ve Formülü Nedir? Karenin Hacmi Nasıl Hesaplanır?

Bilindiği gibi kare prizma; tabanı kare fakat yan yüzleri dikdörtgen olan özel bir prizma çeşididir. Bu sebeple bir kare prizmasının hacminin hesaplanması, dikdörtgen prizmasının hacminin hesaplanmasına benzer bir formülle yapılmaktadır. Peki, karenin hacmi nasıl hesaplanır? İşte, tüm detaylar…

Karenin Hacmi Nasıl Bulunur?

Bir kare prizmanın hacmini hesaplamak için dikkat edilmesi gereken üç aşama bulunmaktadır. Şimdi gelin hep birlikte karenin hacmi nasıl hesaplanır sorusuna cevap arayalım:

  • Bir kare prizmanın hacmini hesaplayabilmek için ilk bilinmesi gereken kare prizmanın kenar uzunluklarıdır. Kare prizmanın bulunan kenar uzunluğu aynı zamanda onun genişlik ölçüsü de olacaktır çünkü bir kare prizmada iki kenarın ölçüleri birbirine eşittir.
  • İkinci aşama ise kare prizmanın yüksekliğinin bulunmasıdır. Bir kare prizmada yükseklik o prizmanın kenar uzunluklarından büyük ya da küçük olabilmektedir.
  • Son aşama ise ilk iki aşamada elde edilen verilerin kullanılarak verilen kare prizmanın hacmini hesaplamak olacaktır. Burada yapılması gereken işlem kenar uzunlukları ile yüksekliğin çarpılmasıdır. Örnek vermek gerekirse bir kare prizmasının kenar uzunluğu ve genişliği 5 cm; yüksekliği ise 8 cm olsun. Bu verilen ışığında kare prizmanın hacmi, 5x5x8 işlemi kullanılarak 200 cm bulunacaktır.

Karenin Hacim Formülü

Kare prizmanı hacim formülü V=a.a.h olarak ifade edilmektedir. Bu formülde V ile hacim a ile kare prizmanın kenar uzunluğu ve genişliği, h ile ise yükseklik ifade edilmektedir. Kenar uzunluğu ve genişliği ve genişliği 10 cm; yüksekliği 12 cm olan bir kare prizmanın hacmini hesaplamak için;

V= a.a.h formülünü kullanarak

V= 10.10.12

V= 1200 cm sonucuna ulaşılacaktır.

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