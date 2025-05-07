Kardinaller şimdiye kadarki en büyük konklavda yeni papayı seçmeye başlayacak

Dünyanın dört bir yanından gelen Katolik kardinaller, bugün Vatikan'da bulunan Michelangelo'nun Sistine Şapeli'ndeki Son Yargı tavan freskinin altında, şimdiye kadar gerçekleşen en büyük ve muhtemelen en öngörülemez konklavda yeni papa için oylarını kullanmaya başlayacak.

Geçtiğimiz ay 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in ardından konsey, Vatikan Devlet Başkanı ve Roma Katolik Kilisesi'nin başı ünvanlarını taşıyacak papayı seçecek.

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Oy kullanma yetkisine sahip 133 kardinal 28 Nisan'dan bu yana her gün yapılan konklav öncesi toplantılarda fikir paylaşımında bulunuyor. Roma'ya en son gelen kardinal olan Cakarta Başpiskoposu Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, 50 kardinalin konuşmalarını dinledikten sonra gazetecilere, "Çok fazla kafa karışıklığı var. Birçok ses duyduk, sonuç çıkarmak kolay değil" açıklamasını yaptı.

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Dün Casa Santa Maria'daki lojmanlarına taşınmadan önce son bir kez daha bir araya gelen kardinallerin cep telefonlarını teslim etmeleri ve yeni papa seçilene kadar dış dünyadan uzak durmaları gerekecek.

Kardinaller, aşçı ve temizlikçilerden şoför ve sağlık görevlilerine kadar kendilerine yardımcı olan tüm Vatikan personeli gibi gizlilik yemini ediyor.

Her gün biri sabah diğeri öğleden sonra olmak üzere iki tur oylama yapılıyor. Her oylamanın sonunda Sistine Şapeli'nin tepesine yerleştirilen bacadan duman çıkıyor; eğer duman siyahsa oylamadan bir sonuç çıkmamış, beyazsa yeni bir papa seçilmiş demektir. Seçim uzarsa, kardinaller üç tam gün süren oylamanın ardından düşünmek için bir gün ara veriyor.

Öne çıkanlar kimler? Katolik gazetesi Crux'a göre son günlerin yükselen yıldızı, 'sağlam muhakemesi ve keskin dinleme kapasitesi' ile tanınan ABD'li ılımlı bir kardinal olan Robert Prevost. Bir diğer ılımlı aday olan Pietro Parolin'in (Vatikan'ın dışişleri bakanı) yıldız bir diplomat olduğu ancak dünyadaki 1,4 milyar Katoliğe liderlik etmek için fazla' sıkıcı olduğu düşünülüyor. REKLAM Bir diğer favori ise "Asyalı Francis" lakaplı Filipinli reformcu Luis Antonio Tagle. Ancak o da Parolin gibi çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarını kötü idare etmekle eleştiriliyor. Tagle'nin yanı sıra 'ilerici kampta' yer alan diğer isimler arasında İtalyan kardinal Matteo Zuppi ve yıllardır Kudüs'te yaşayan barış yanlısı Pierbattista Pizzaballa ve Lüksemburg'dan Jean-Claude Hollerich, Birleşik Krallık'tan Timothy Radcliffe ve Kanada'dan Michael Czerny yer alıyor. Gelenekçi tarafta ise Macaristan'dan Péter Erdő ve Francis'in papalığını eleştiren Gineli kardinal Robert Sarah yer alıyor. Önde gelenler listesinde yer almasa da Francis'in yerine muhafazakâr bir halefin geçmesi için lobi yapanlar arasında Donald Trump'ı destekleyen ABD'li piskopos Raymond Burke ve ortodoks bir papa seçilmediği takdirde kilisenin bölünebileceği uyarısında bulunan Alman Gerhard Müller de bulunuyor.