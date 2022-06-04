KARDEŞLERİM 55. BÖLÜM KONUSU

Kızlar tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken; erkekler de duydukları olay karşısında şok olurlar. Geminin batmasıyla hem parasından hem sağlığından olan Akif, Suzan'ı da yakından ilgilendirecek yeni kararlar almak durumunda kalırken; Eren kardeşler, bir Anneler Günü'nü daha buruk halde karşılarlar.