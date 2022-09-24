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Kardeşlerim son bölüm izle! ATV Kardeşlerim 60. bölüm full tek parça kesintisiz izle

Kardeşlerim son bölüm yayınlandı! Kardeşlerim 60. bölüm izle!

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim son bölüm bu akşam izleyicisiyle buluştu. Kardeşlerim 60. son bölümü ile 24 Eylül Cumartesi akşamı 20:00'da yayınlandı. Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin izleyicileri Kardeşlerim 60. bölüm izleme ekranını araştırıyor. İşte Kardeşlerim 60. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...

24.09.2022 - 17:27 | Güncelleme: ABONE OL

  •  Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi akşamı ekranlara geliyor. Kardeşlerim dizisi 3. sezonuyla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. İşte Kardeşlerim 60. son bölüm özeti hakkında detaylar...

  •  KARDEŞLERİM  60. BÖLÜM İZLE

    Kardeşlerim 60. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Kardeşlerim son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  •  KARDEŞLERİM 60. BÖLÜM ÖZETİ

    Ahmet, Ömer'in kendi öz oğlu olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken; Sevgi'nin yapmak istediği son hamle, Şevval ve Ahmet'i şoka uğratır. Tolga'nın durumundan dolayı kendini suçlu hisseden Ömer bir çıkış yolu ararken, Orhan'ın Şengül'le görüşmesi, Gönül'ü iyice çileden çıkartır. Nebahat cephesinde ise önemli gelişmeler yaşanırken, Ahmet ve Şevval'in yaptığı sinsi plan yüzünden derinden etkilenen Sevgi, hayatıyla ilgili yeni bir karar almak durumunda kalır.

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