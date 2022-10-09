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Kardeşlerim Emel öldü mü, diziden ayrıldı mı? ATV Kardeşlerim Emel gerçek adı ne, kim oynuyor, kaç yaşında?

Kardeşlerim Emel diziden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin yayınlanan fragmanından sonra Emel karakterinin akıbeti, diziyi takip edenler fakat dün akşam yayınlanan bölümü izleyemeyen vatandaşlar tarafından araştırılır oldu. İşte detaylar...

09.10.2022 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu gibi oyuncuların başrol olduğu Kardeşlerim dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Emel kaza geçirdi. Dizinin takipçileri Emel'in akıbetini merak ederken, karakteri canlandıran ismin kim olduğu da araştırılır oldu.

  • KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZET

    Ahmet Yılmaz’ın kendi babası olmadığına inanan Ömer, büyük bir sevinç yaşarken, Asiye de öğrendiği acı gerçekle ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır. Yasmin, satranç turnuvasının final maçını kazanmak için Asiye’ye karşı sinsi bir plan yaparken; Ömerler, dönemin ilk sınavına hazırlanmak için dört koldan mücadele ederler. Gönül’e karşı iyice hırslanmış olan Şengül, kendini ispatlamak için kolları sıvarken, Ömer’e karşı iyice öfkelenen Sarp ise yaptığı hamleyle beraber, hiç beklenmedik birisinin hayatını tehlikeye atar.

  • KARDEŞLERİM EMEL ÖLDÜ MÜ?

    ATV ekranlarında 8 Ekim akşamı yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Emel kaza geçirdi. Araba çarpan Emel'in ölüp ölmediği önümüzdeki hafta yayınlanacak olan bölümde belli olacak.

  • KARDEŞLERİM EMEL KİMDİR?

    2012 doğumlu olan Aylin Akpınar, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlkokul öğrencisi olan Akpınar, Daha önce Keşke Hiç Büyümeseydik, İstanbullu Gelin ve Aşk Ağlatır dizilerinde rol almıştır.

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