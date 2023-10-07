KARDEŞLERİM 98. SON BÖLÜM ÖZETİ

Aybike ve Berk'in arası açılıyor: "Kırmayın ki, tutunacak dalınız olsun"

Eren ailesi, Orhan'ın annesi Fatma'nın gelişinin şaşkınlığını yaşarken, Suzan da Sado'dan gelen gizemli aramanın peşine düşer. Berk'e karşı kendini mahcup hisseden Aybike, Berk'ten gitgide uzaklaşmaya başlar. Fatma her bir aile üyesine ilgi gösterip, kendini sevdirmeye çalışmaktadır.

Ataman Koleji'ne yeni kayıt olan sürpriz isim, yeni gerginliklerin tohumunu atar. Yaman ve Akif cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Ahmet'in ölümünün arkasındaki sır perdesini aralamak isteyen Suzan, hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır.