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        Haberler Televizyon Kardeşlerim 99. bölüm full HD izle! ATV Kardeşlerim dizisi son bölüm tek parça kesintisiz izle

        Kardeşlerim 99. bölüm yayınlandı! Kardeşlerim son bölümünde yaşananlar

        ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim son bölüm bu akşam izleyicisiyle buluştu. Kardeşlerim 99. son bölümü ile 7 Ekim Cumartesi akşamı 20:00'da yayınlandı. Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin izleyicileri Kardeşlerim 99. bölüm izleme ekranını sorguluyor. İşte Kardeşlerim bölüm özeti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 23:16 Güncelleme: 07.10.2023 - 23:16
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        • 1

          Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi akşamı izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. İşte Kardeşlerim 99. son bölüm izleme ekranı...

        • 2

          KARDEŞLERİM 99. BÖLÜM İZLE

          Kardeşlerim 99. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Kardeşlerim son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

        • 3

          KARDEŞLERİM 98. SON BÖLÜM ÖZETİ

          Aybike ve Berk'in arası açılıyor: "Kırmayın ki, tutunacak dalınız olsun"

          Eren ailesi, Orhan'ın annesi Fatma'nın gelişinin şaşkınlığını yaşarken, Suzan da Sado'dan gelen gizemli aramanın peşine düşer. Berk'e karşı kendini mahcup hisseden Aybike, Berk'ten gitgide uzaklaşmaya başlar. Fatma her bir aile üyesine ilgi gösterip, kendini sevdirmeye çalışmaktadır.

          Ataman Koleji'ne yeni kayıt olan sürpriz isim, yeni gerginliklerin tohumunu atar. Yaman ve Akif cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Ahmet'in ölümünün arkasındaki sır perdesini aralamak isteyen Suzan, hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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