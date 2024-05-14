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        Haberler Dünya Kardeşini kurtarmak için timsaha yumruk atan kadına Kral Charles'tan ödül

        Kardeşini kurtarmak için timsaha yumruk atan kadına Kral Charles'tan ödül

        Kız kardeşini kurtarmak için bir timsahın burnuna yumruk atan Birleşik Krallık vatandaşı Georgia Laurie, Kral Charles'tan cesaret madalyası almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 09:47 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:47
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        Timsaha yumruk atan kadına Kral Charles'tan ödül
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        Georgia Laurie, Haziran 2021'de Meksika'nın Puerto Escondido kenti yakınlarındaki bir lagünde yüzerken ikizi Melissa'yı suyun altına sürükleyen bir timsahın burnuna yumruk attı. Her iki kız kardeş de ciddi şekilde yaralandı ama hayatta kaldı.

        İngiltere'nin Berkshire kentindeki Sandhurst'te yaşayan 31 yaşındaki Georgia, örnek cesaret eylemlerine verilen "Cesaret Madalyası" alacak. Georgia ödülü, yaşadıkları travmatik çilenin "umut ışığı" olarak nitelendirdi.

        Georgia, "Bu sadece benim için değil tüm aile için iyi bir şey oldu. Bunu kız kardeşimle paylaşmak zorundaymışım gibi hissediyorum çünkü kabul edelim ki o hayatta kalmasaydı bu ödüle aday gösterileceğimi sanmıyorum" dedi.

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        "Bu hikayeyi bu kadar inanılmaz kılan şey Melissa'nın tüm bu süreç boyunca gösterdiği sarsılmaz cesaret" ifadesini kullanan Georgia, kardeşinin bu süreçte çok güçlü olduğunu ve o olmasaydı burada olamayacağını söyledi. "Bana savaşmaya devam etmem için gerçekten güç verdi" diye konuştu.

        KRAL CHARLES'IN İLK "CESARET LİSTESİ"

        Dokuz kişinin yer aldığı bu yılın sivil cesaret listesi Kral tarafından onaylanan ilk liste olma özelliğini taşıyor.

        Lawrie Elsdon-Dew, Nisan 2023'te Sudan'daki Birleşik Krallık Büyükelçiliği önünde yaşanan şiddetli çatışmalar sırasında sivilleri koruduğu için, Stacey Farrington ve Jake Walker ise otoyolda ters yönde hızla seyreden bir aracı ambulans kullanarak durdurdukları için ödüllendirildi.

        Cesaret Takdirnamesi, Kraliçe II. Elizabeth tarafından Kasım 2020'de Çin'in Chongqing kentinde bir yabancıyı nehirden kurtaran Stephen Ellison'a verilmişti. Temmuz 2018'de Yunanistan'ın Mati kentinde yanan bir otelden insanların çıkmasına yardım eden Chhaganlal Jagatia ve Nisan 2021'de bıçaklı bir saldırıya müdahale eden Paul Martin de takdirname almıştı.

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