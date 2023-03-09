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Kardeşlerin arazi tartışması cinayetle bitti: Ağabey öldü

Bartın'da kardeşlerin arazi tartışması cinayetle sonlandı. Kısa bir süre önce cezaevinden çıkan Nuri Kayık, tartıştığı ağabeyi Muharrem Kayık'ı av tüfeği ile vurarak öldürdü

Giriş: 09.03.2023 - 11:50 | Güncelleme: ABONE OL
Kardeşi av tüfeği ile öldürdü
DHA

Bartın'da Nuri Kayık (39), tartıştığı ağabeyi Muharrem Kayık'ı (42) tüfekle öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Kurucaşile ilçesi Karaman köyünde meydana geldi. Balıkçılık yapan Muharrem Kayık, otomobili ile kardeşinin yaşadığı köye geldi. İki kardeş, evin önünde iddiaya göre; arazi meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

7 AY ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Nuri Kayık, evdeki av tüfeğini alıp, ağabeyi Muharrem Kayık'ın göğsüne bir el ateş etti. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kayık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 7 ay önce cezaevinden çıkan Nuri Kayık, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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