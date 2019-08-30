Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu, Murat Daltaban, Alara Turan, Batuhan Ekşi ve Nilay Erdönmez'in paylaştığı "Kardeş Çocukları" Star ekranlarında izleyicisiyle yeni sezonda buluşmaya hazırlanıyor.

KARDEŞ ÇOCUKLARI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kardeş Çocukları dizisin ne zaman başlayacağı konusunda henüz açıklama gelmedi. Eylül ayının 2. haftasında ekranlara gelmesi bekleniyor.

Kardeş Çocukları 18. yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeş Çocukları Savaş’ı görüp, bir kez daha Umay’ın oyununa geldiğini anlayan Ümran çılgına döner. Yıldırım’ın gözünü açmaya çalışır fakat hiç ummadığı bir tepki alır. Hayat’ın da devreye girmesiyle birlikte Umay’ın oyunu tamamen raydan çıkar. Savaş’ın, Umay’ın tüm ikazlarına rağmen Hayat’la tanışması, Umay için de sürpriz olan bir süreci başlatır. Kurduğu oyunda erken fire veren Umay, Ümran’ı kontrol altında tutmak için yeni bir hamle yaparken, Ümran’ın ilk kez Umay’ın bile hesaplayamadığı planları vardır. Umay ve Ümran arasında kartlar yeniden dağıtılırken, arka arkaya aldığı ağır yenilgilerle bozguna uğramış olan Reşat, bu kez başladığı işi bitirmeye kararlıdır. Nasıl bir tehlike altında olduğundan habersiz olan Umay, yalanları ortaya çıkmasın diye daha önce hiç olmadığı kadar ileri giderken Ümran ise artık oyunu bozmaya hazırdır.

KONUSU

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran (Ayça Bingöl) ve Umay (Nur Fettahoğlu). Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, "Sosyetik güzel" Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur. Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ’un ünlü bir doktoru canlandırdığı Kardeş Çocukları’nın senaryosunu Sırma Yanık, yönetmenliğini ise Faruk Teber üstleniyor.