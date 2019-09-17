17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kardeş Çocukları oyuncuları kimler? sorusu, bu akşam ikinci sezon bölümüyle ekranlara gelecek dizi öncesinde araştırılıyor. Kardeş Çocukları'nda Yıldırım, Ümran, ve Umay hayatlarının en karanlık günlerini geride bırakmaya çalışırken neler yaşayacak? İşte Kardeş Çocukları'nın yeni sezonundan detaylar...
KARDEŞ ÇOCUKLARI OYUNCULARI KİMLER?
Faruk Teber'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu Kardeş Çocukları'nda Yıldırım Saner (Mehmet Aslantuğ),Ümran Çetin (Ayça Bingöl),Umay Karay (Nur Fettahoğlu),Hayat Çetin (Afra Saraçoğlu),Hayal Karay (Alara Turan),Cansel Turna (Nilay Erdönmez),Rezzan (Çiğdem Selışık Onat),İdil (Melis Hacic)'in yanında yeni sezonda Adnan Harmancı rolüyle Cem Davran ve Savaş Ekim rolüyle Berkay Hardal ekranlarda yer alıyor.
KARDEŞ ÇOCULARI 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Yeni dönemde Karay Ailesi’ni neler bekliyor?
Herkesin hayatını değiştiren karanlık günün ardından aylar geçmiş, Ümran, Yıldırım’a karşı duyduğu derin vicdan azabıyla Karalılar’daki çilehanesine kapanmış gün doldururken, boşanmak için gün sayan Umay artık hedefine kilitlenmiş, özgür ve güçlü bir kadın olarak Hayat’a kızım deyip Yıldırım’ı kazanacağı güne yürümektedir.
Umay’ın geleceğe doğru sağlam adımlar attığını sanırken, Ümran’ın kapısını çalan sürpriz ziyaretçi düşman kardeşlerin yürüdükleri yolu değiştirmek üzeredir. Ümran’ın yazdığı mektubu okumuş ve Hayat’la ilgili tüm gerçeği öğrenmiş olan Rezzan, Ümran’a hiç beklemediği bir el uzatır. Ancak Rezzan’ın da Ümran’dan sakladığı çok tehlikeli bir sırrı vardır. Saner ailesiyle sarsıcı bir geçmişe sahip olan güçlü ve tekinsiz iş adamı Adnan Harmancı, kızı İdil’in ölümünün hesabını sormak üzere, bütün hızıyla Yıldırım’ın ve Yıldırım’ın değdiği herkesin hayatına girer.
Diğer yanda Hayat, Savaş’ın teyzesinin oğlu olduğu yalanına inanarak, Savaş tarafından oyuna dahil edilmiştir. Savaş, Hayat’ı Umay’a karşı elini güçlendirmek için kullanmak isterken, ona olan duygularının değişmesiyle köşeye sıkışmış durumdadır. Annesinin bir an önce İstanbul’a geri dönmesini isteyen Hayat’ın karşısına çıkan gizemli yabancı, Savaş ve Hayat arasındaki dengeleri iyice sarsarken, Ümran’ın Rezzan’ın uzattığı eli tutmasıyla, kartlar herkes için sil baştan dağılır. Ümran’ın attığı cesur adımla birlikte herkes için yepyeni bir dönem başlar.
CEM DAVRAN KİMDİR?
Muharrem Cem Davran 3 Mart 1964'te İstanbul'da doğdu. Babası Mehmet Davran uzun yıllar Şehir Tiyatroları Aksesuar Şefliği yapan Cem Davran, pek çok tiyatro oyunu, televizyon dizisi ve sinema filmiyle izleyici ile buluştu. Tatlı Betüş ve Ruhsar dizileri ile adını duyurdu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!