Kardeş Çocukları son bölümü izleyicisi ile buluştu. Kardeş Çocukları son bölümde yine izleyiciyi ekrana kilitleyen sahneler yer aldı. Kabus dolu günlerin başladığı Kardeş Çocukları dizisinde Ümran ile Cemal yüzyüze geliyor. Cemal Ümran'ın gerçeklerin peşine düşmesine sebep oluyor ve Ümran kocasının mezarının açılmasını istiyor.

KARDEŞ ÇOCUKLARI 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeş Çocukları 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde de yer alacaktır.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Cemal’den kurtulmasına ramak kala yakalanan Umay’ın kaderi, Yıldırım’ın iki dudağının arasındayken, Reşat’ın da gelmesiyle işler sarpa sarar. Umay, kendini kurtarmak için yeni bir girdabın içine düşerken, Ümran ise Cemal’le ilgili korkunç gerçeğe adım adım yaklaşmaktadır. Diğer yanda, Hayal’in aşk itirafıyla sarsılan Volkan’ın verdiği karar, iki kızı da alt üst eden yeni bir dönemi başlatır. Ümran, Umay’ın sırlarından biriyle yüz yüze gelir ve düşman kardeşler arasındaki savaş kızışır. Savaşın ortasında kalan Yıldırım, hem Reşat’ın hem de Cemal’in hedefindedir. Duyguları ve vicdanı arasında sıkışıp kalan Hayat ise, Volkan’a doğru cesur bir adım atar. Ümran’ın Cemal’in mezarını açtırmak için harekete geçtiğini öğrenen Umay sonunda esaretten kurtulmanın yolunu bulurken, Cemal’in bambaşka bir planı vardır.