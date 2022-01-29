Sigorta karda hangi hasarları karşılıyor?

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Geçtiğimiz hafta içinde başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun kar yağışlarında aracı hasar gören sürücülere yönelik Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği'nden (TÜSED) açıklama geldi.

Dernekten yapılan açıklamada, kasko sigortası ve trafik sigortasının önemi vurgulanırken, hasar durumunda sürücülerin olay yerinde mümkün olduğunca video ve fotoğraf çekmesiyle hasarın belgelenmesine dikkat etmeleri gerektiği kaydedildi.

Ayrıca trafik sigortası teminat limitlerinin günümüzde araç başına 50 bin TL, kaza başına ise 100 bin TL ile sınırlı olduğunu, hasarın trafik sigortası limitinin üzerinde olması durumunda, aşan kısmın karşı araç sahibi veya sürücüsünden talep edilebileceği hatırlatıldı.

HASARI ÇARPAN ARACIN SİGORTASI KARŞILIYOR

TÜSED açıklamasında, karlı ve buzlu yollarda aracın kayarak başka bir araca çarpması, araç olmaksızın bariyer, duvar, kaldırım gibi sabit bir cisme çarpma, kar veya buz kütlelerinin aracın üzerine düşmesi, aracın yoldan çıkması gibi durumlar sonucu meydana gelen hasarların, belirli hallerde sigorta poliçesi kapsamında yer aldığı bildirildi.

Buna göre, sigortalı bir araca başka bir aracın çarpması halinde, çarpan aracın trafik sigortasının teminat limitleri içerisinde aracın hasarının karşılanacağı, çarpan aracın kar küreme aracı, tuzlama aracı, kurtarma aracı olması halinde de aynı durumun geçerli olacağı aktarıldı. Böyle bir durumda, taraflar arasında uzlaşma tutanağı ya da polis veya jandarma tarafından kaza tutanağı düzenlenmesinin gerekli olduğu açıklandı.

SİGORTA TEMİNAT LİMİTLERİ DAHİLİNDE ÖDÜYOR

Aracın kayması sebebi ile başka bir veya birden fazla araca çarpılması halinde ise, taraflar arasında uzlaşma tutanağı ya da polis veya jandarma tarafından kaza tutanağı tanzim edilmiş olması ön şartı ile trafik sigortasının karşı aracın/araçların hasarını teminat limitleri dahilinde karşılayacağı belirtildi.

Kasko sigortası mevcut değilse, çarpan araçtaki hasarın araç sahibi tarafından karşılanma durumuna dikkat çekildi.

ÇARPAN ARAÇ KASKOSUZ İSE HASAR KARŞILANMIYOR

Aracın kayması sebebi ile sabit bir cisme veya yayaya çarpılması halinde ise, polis veya jandarma tarafından kaza tutanağı tanzim edilmiş olması ön şartı ile trafik sigortasının çarpılan kamuya ait veya özel mülkiyette olan bariyer, tabela, duvar gibi cisimde meydana gelen hasarı teminat limitleri içerisinde karşıladığı kaydedildi.

Yayaya çarparak yaralanma, sakat kalma veya ölümüne sebebiyet verme halinde de trafik sigortasının teminat limitleri içerisinde söz konusu zararları karşılayacağı aktarıldı. Bu durumda da eğer kasko sigortası mevcut değilse, çarpan araçtaki hasarın araç sahibi tarafından karşılanma durumu oluşacağı belirtildi.

ÇATIDAN DÜŞEN KAR HASARI KASKODAN KARŞILANABİLİR

Öte yandan, kaza/hasar olmaksızın aracın kaygan zemin şartları sebebiyle ilerleyememesi ve yolda kalması halinde yada aracın kayması sebebi ile çarpışma olmaksızın yoldan çıkması/devrilmesi sonucunda hasar görmesi halinde, kasko sigortası var ise asistans hizmeti içerisinde yer alan çekme ve kurtarma hizmetlerinden yararlanılabileceği vurgulandı.

TÜSED'den yapılan açıklamada, araç olmaksızın çatıdan düşen kar kütlelerinin, kopan buz parçalarının veya üzerindeki karın ağırlığı sebebi ile devrilen ağaç veya kırılan dalların araca zarar vermesi halinde, eğer kasko sigortası var ise yazılı beyan ile sigorta şirketinden hasarın tazmin edilmesinin talep edebileceği bilgisi paylaşıldı.