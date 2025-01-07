Karatede Süper Lig kurulacak

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Türk karatesini ülkenin her köşesine yaymak ve uluslararası arenada daha güçlü bir konuma getirmek için Süper Lig kurmak istediklerini söyledi.

Federasyonun yeni başkanı Ercüment Taşdemir, hedeflerini anlattı.

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Türkiye'de halihazırda yaklaşık 100 bin lisanslı karatecinin bulunduğunu belirten Taşdemir, bu sayıyı 10 katına çıkarmak için kapsamlı projeler hazırladıklarını dile getirerek, "Yaz aylarında Türkiye Takımlar Karate Şampiyonası ve Süper Ligi'ni başlatıyoruz. Ayrıca, her ilde karatenin yapılabilirliğini artırmak adına antrenör istihdamına yönelik adımlar atacağız." diye konuştu.

"KARATE 1 PREMIER LİG'İN BENZERİNİ TÜRKİYE'DE HAYATA GEÇİRİYORUZ" Türk karatesini dünya sahnesinde daha üst sıralara taşımak için federasyon olarak önemli adımlar attıklarını anlatan Taşdemir, Süper Lig'in bu açıdan kendilerine katkı vereceğini aktardı. Taşdemir, sporcuları sürekli hazır halde tutmak istediklerini vurgulayarak, "Sporcularımızın sürekli antrenman yapması kadar uluslararası müsabakalarda kendilerini denemesi de gerekiyor. Bu amaçla Türkiye'de 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nı gerçekleştirdik. Ayrıca, Dünya Karate Federasyonundan önemli isimleri davet ederek, 1100 hakem ve antrenörümüzü eğittik. Türk sporcuların performanslarını artırmak için dünya standartlarında bir müsabaka modeli oluşturduk. Karate 1 Premier Lig'in benzerini Türkiye'de hayata geçiriyoruz. Ağustos ayından itibaren başlatacağımız Türkiye Karate Süper Ligi, tüm takımların bir arada yarışacağı bir format olacak." ifadelerini kullandı.