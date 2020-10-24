Karasu Nehri çevresindeki sonbahar renkleri güzel görüntüler oluşturdu

AA

Fırat Nehri'nin can damarı kabul edilen ve Kemah Boğazı'ndaki dik kayalar ile Kemaliye ilçesindeki derin kanyon arasından geçen Karasu Nehri çevresindeki ağaçlar sonbaharın gelmesiyle sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

Her mevsim ayrı bir güzellik sunan ve Erzincan Ovası'nı boydan boya geçen nehrin çevresindeki ağaçlarda sonbaharın gelişiyle oluşan farklı renkler nehrin mavi tonuyla buluşunca yöreye gelen ziyaretçilere farklı güzellikler sunuyor.

Özellikle doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının beğenisini toplayan nehir ve çevresi, AA ekibince drone ile havadan görüntülendi.