Bin 2 TL'lik ceza kesilmişti

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Gümüşhane'de ters şeride girdiği gerekçesiyle Savcı Kübra Kırtaş tarafından görevli polislere telefonla talimat verilerek Furkan Yılmaz adlı kişiye bin 2 TL para cezası verilmişti.

Furkan Yılmaz karara itirazda bulunmuştu. Sulh Ceza Hakimi Buse Kevser İncaman, cezayı yazan, nöbetçi olan polis memurlarının yanı sıra sorumlu müdür yardımcısının ifadesini aldı. MOBESE görüntülerini izleyen hakim, ceza yazılan Furkan Yılmaz'ın kural ihlali yapmadığını tespit etti. Cezayı yazan polisin korkuğu için işlem yaptığını tespit eden hakim savcının yol vermediği gerekçesiyle sürücüye ceza yazdırdığını tespit etti. Hakim bunun üzerine bin 2 TL para cezası iptal etti.

HAKİM KARARA İTİRAZ ETTİ

Savcı Kübra Kırtaş'ın yazdırdığı trafik cezasını iptal eden Hakim Buse Kevser İncaman'ın görev yeri değiştirildi. Sulh Ceza Mahkemesindeki görevinden alınan Hakim İncaman, Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi olarak görevlendirildi. Karara itiraz ettiği öğrenilen hakim izne çıktı. Bu arada Furkan Yılmaz kendisine ceza yazan polisler hakkında kanunsuz emri yerine getirmekten CİMER'e şikayette bulundu.