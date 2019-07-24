Savcı aynı yolu kullanmış...

24 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’da iş yerinden izin alan Furkan Yılmaz, tatilini geçirmek üzere memleketi Gümüşhane'ye gitti. Tatilin ardından Trabzon’a dönen Furkan Yılmaz, evine gelen bin 2 TL olan trafik cezasını görünce şaşkına döndü. Kendisine gönderilen ceza tutanağında ters şeride girdiği ve cezanın savcı talimatıyla yazıldığını gördü.
Bunun üzerine Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulunan Furkan Yılmaz, ters şeride girmediğini belirterek, MOBESE görüntülerinin incelenmesini talep etti. Yolda karşılaştıkları bir aracın sürücüsünün kendisine yol vermediği için serzenişte bulunduğunu fakat o aracında arkasından geldiğini belirten Furkan Yılmaz, haksız yere maaşının üçte birini ceza olarak kendisine yazıldığını ileri sürdü.
SORUMLULARIN İFADESİ ALINDI
Gümüşhane Sulh Ceza Hakimi Buse Kevser İncaman cezayı yazan, nöbetçi olan polis memurlarını yanı sıra sorumlu müdürün tanık olarak ifadesinin alınmasına karar verdi. Cezayı yazan polis memuru Önder Akgün, “Haber merkezindeki görevli polis memurunun kendisini aradığını ve savcının Atatürk caddesinde bir aracın kendilerini sıkıştırdığını gerekli cezai işlemin uygulanıp kendisine bilgi verilmesini istedi. Bunu üzerine görüntü olup olmadığını sordum. Hayır cevabı alınca, savcı hanımı aradım. Konu ile bilgi vermek üzere aradığımızı söyledim. Savcı hanım cezayı yazmadan kendisini bir daha aranmamamı söyledi. Cezayı yazdık, bilgi verdik. Yolun ters şerit olmadığını biliyoruz” dedi.
MÜDÜR CEZAYI YAZANI UYARMIŞ
Tanık olarak ifadesi alına Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Yaşar Nihat Yıldırım, evrağı büro memurun kendisine getirdiğini ve incelediğini belirterek, neden ceza yazıldığını sorduğunu söyledi. Ceza yazılan yerde ters şerit levhası olmadığını belirten Yıldırım, “Yapılan işlemin yanlış olduğunu söyledim ve polisleri uyardım” dedi. Olayla ilgili olarak Ali Fuat Ekşi, Emine Gençosmanoğlu, Feran Çuvalcı ve Celal Sarısoy’un tanık olarak ifadesi alındı.
SAVCI AYNI YOLU KULLANMIŞ
Tanıkların ifadesini alan hakim, cezayı yazdıran savcı Kübra Kırtaş ve bir çok aracın MOBESE kayıtlarında aynı yolu kullandığını tespit etti. Hakim Buse Kevser İncaman yazılan cezanın kaldırılmasına hükmetti.
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