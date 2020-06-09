Karar çıktı ama...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısından sinema salonlarının 1 Temmuz'da belirlenen kurallar çerçevesinde açılması yönünde karar çıktı. Ne var ki sinema salonu işletmecilerinin büyük bir bölümü eylüle kadar faaliyet göstermeme taraftarı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısından sonra yaptığı açıklamada sinema, tiyatro ve gösteri merkezlerinin belirlenen kurallar çerçevesinde 1 Temmuz'dan itibaren açılmasına karar verildiğini söyledi.

Peki sinema salonu işletmecileri ne düşünüyor?

Sinemalar açılacak mı?

Sinema salonu işletmecileri, yarın bir toplantı düzenleyerek açılma kararı sonrasında ne yapacakları konusunda fikir alışverişinde bulunacak.

Sinema salonu işletmecilerinin büyük bir bölümü faaliyete tam olarak eylül ayında geçmek istiyor.

Bunun nedenleri şöyle;

1- Yeni film olmaması nedeniyle izleyicilerin sinemaya ilgi göstermeyeceği.

Mücbir sebep kalktığı için AVM'ye artık kira vermek zorunda kalacak olan sinema salonu işletmecileri, bilet satabileceklerine inanmadıkları için diğer giderlerle ek masrafa girmek istemiyor. Eylül ayına kadar olan iki aylık süreçte sadece kira masrafıyla zararı en az seviyede tutmak istiyorlar.

Bazı sinema salonu işletmecileri ise salonlarını belirli ölçüde açacak. Örneğin 100 salondan ilk etapta 25 - 30'u faaliyete geçecek.

2- Klimalar çalıştırılmadığı için havalandırmada sorun yaşanacak olması.

Sahibi AVM olan sinema salonlarının tamamı ise açılacak. Bu, her AVM'deki sinema salonunun açılacağı anlamı taşımıyor. Çünkü birçok AVM'deki sinema salonları kiralık.

Sinema salonu işletmecileri, önümüzdeki hafta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelecekleri toplantıda faaliyete geçme konusunda da görüş alışverişinde bulunacak.

Bence; yeni film olmadığı için sahibi AVM olan sinema salonlarında klasik filmlerin gösterimleri olabilir.

Kanımca; Türk sinemasının ve dünya sinemasının klasikleri sinemalarda belli oranda izleyicinin ilgisini çeker. Hiç izleyici olmamasından daha iyidir.