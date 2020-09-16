İHA

Çerkezköy ilçesinde Covid-19 hasta temaslı olan ve karantinada olması gereken M.D., Çerkezköy Otogarı’na bilet almaya gitti.

İHA'nın haberine göre, HES kodu zorunluluğu olması sebebiyle vatandaştan kod isteyen firma yetkilileri, vatandaşın Covid-19 temaslı olduğunu belirledi.

Polis ve sağlık ekiplerine haber verilirken, M.D. isimli vatandaş kısa sürede sağlık ekipleri tarafından karantinaya alındı. Şahıs, karantina süresini geçirmek üzere Çorlu'daki KYK Yurdu'na götürüldü.

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