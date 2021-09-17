AA

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, HES kodu sorgulaması yaptıkları sırada İ.Y. (13) ve N.Y'nin (15) temaslı oldukları için karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

AA'nın haberine göre çocuklar, ekipler tarafından evlerine götürülüp, ailelerine teslim edildi. Karantina ihlali yapan çocuklarının ailelerine, 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı.

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