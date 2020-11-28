İHA

Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'de uygulanan karantina dolayısıyla icra edilen devriye faaliyetinde, M.E. ve H.D. isimli şahısların pazarlama işi yaptıkları ve karantina bölgesine gizlice girmeye çalıştıkları tespit edildi.

İHA'nın haberine göre yakalanan şahıslara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi kapsamında kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.