İHA

İnegöl’de ikamet eden S.B., Covid-19 hastası olduğu için evde karantinaya alındı. Yetkililer tarafından izlemeye alınan şahıs sık sık evinde kontrol edildi.

İHA'nın haberine göre, yapılan kontrollerde evde olması gereken S.B'nin evde olmadığı tespit edildi. Şahıs hakkında Türk Ceza Kanununun 195. maddesi uyarınca kamu davası açıldı. S.B., İnegöl 6. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandı. Şahsa 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

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