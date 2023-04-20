'Karanlık Gece’nin fragmanı yayınlandı

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Usta yönetmen Özcan Alper’in ödüllü son filmi ‘Karanlık Gece’nin 28 Nisan Cuma günü vizyona girmesine sayılı günler kaldı. 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Senaryo Ödülleri’ni kazanan filmin fragmanı sinemaseverlerle buluştu.

Alper’in dördüncü uzun metrajlı filmi olan ve senaryosunu Murat Uyurkulak’la yazdığı film, İshak’ın nasıl toplu bir öfkenin parçası haline gelip Anadolu'da küçük bir köyde vicdanıyla nasıl başa çıktığını ve kollektif sessizliğin şiddetiyle nasıl mücadele ettiğini anlatıyor.



Suç ve gerilim filmi olan ‘Karanlık Gece’nin başrollerini ise Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu, Taner Birsel, Pınar Deniz ve Sibel Kekilli paylaşıyor. Türkiye-Fransa-Almanya ortak yapımı filmin görüntü yönetmenliğini Y. Roy Imer üstleniyor.

Nar Film, BKM ve Baykuş Yapım’ın yapımcısı olduğu ‘Karanlık Gece’ Bir Film dağıtımıyla 28 Nisan’da vizyona girecek

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