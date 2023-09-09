Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Karaman'ın 'Şebit Pilavı' coğrafi işaretle tescillendi

        Karaman'ın 'Şebit Pilavı' coğrafi işaretle tescillendi

        Karaman'ın yöresel lezzeti 'Şebit Pilavı'na Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 15:50 Güncelleme: 09.09.2023 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Şebit Pilavı' tescillendi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Karaman'a özgü 'Şebit Pilavı'na coğrafi işaret tescili için yürütülen sürecin tamamlandığı, kurumunun bülteninde bildirildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Karaman mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından başvurusu gerçekleştirilen Karaman Şebit Pilavı Düğün, bayram, yağmur duası gibi özel günlerde uzun yıllardır üretilen ve misafirlere ikram edilmektedir. Daha önce İlimize has Divle Obruk Peyniri, Ekşikara Üzümü, Taşkale Halısı, Ermenek Helvası, Başyayla Karın Kaymağı, Kâzımkarabekir Kabak Çekirdeği, Sarıveliler Yöresel Giysileri, Karaman Guymak Tatlısı ve Karaman Kırma Böreği ve İlisıra Dolması coğrafi işaret belgesi almıştı. Karaman Şebit Pilavının tescil edilmesi ile tescil belgesi alan ürün sayımız 11'e yükselmiştir."

        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şebit Pilavı
        #Karaman
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        Habertürk Anasayfa